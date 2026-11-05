Nuevo revés para Trump: la caída de Santiago Peña golpea el eje de aliados en la región

La estrepitosa caída de Santiago Peña en Paraguay representa un nuevo y duro golpe geopolítico para la administración de Donald Trump en América Latina, profundizando una racha de traspiés regionales que incluye la reciente derrota electoral de Flavio Bolsonaro en el balotaje brasileño.

El vínculo entre Asunción y Washington se había convertido en un pilar clave de la renovada estrategia hemisférica impulsada por la Casa Blanca —bautizada informalmente como la "Doctrina Donroe"—, un esquema de fuerte sintonía ideológica y cooperación en materia de seguridad que tuvo uno de sus puntos más altos el pasado septiembre, cuando Peña elogió efusivamente el récord de reuniones bilaterales del mandatario republicano durante una cumbre del "Escudo de las Américas".

El idilio político, jalisciense y económico que se tejió desde el retorno de Trump al poder el año pasado —y que incluyó visitas oficiales de alto nivel como la del subsecretario de Estado Christopher Landau a Asunción— quedó repentinamente truncado por el colapso financiero del Ueno Bank y la consecuente revuelta social que acorraló al Ejecutivo paraguayo.

Con la dimisión de Peña, la Casa Blanca pierde a un aliado que no dudaba en aplaudir las intervenciones de la política exterior estadounidense en la región, dejando al descubierto la fragilidad de los respaldos geopolíticos frente a las crisis domésticas y abriendo un escenario de marcada incertidumbre para los intereses de Washington en el Cono Sur.

(Con información de La Nación)