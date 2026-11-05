Paraguay: Diputados aprobó iniciarle un juicio político a Santiago Peña

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra el presidente Santiago Peña, pese a que el mandatario presentó su renuncia al cargo. La iniciativa ahora deberá ser analizada por el Senado, que tendrá la última palabra sobre la continuidad del proceso de destitución.

Los senadores deberán decidir si avalan el avance del juicio político o si, por el contrario, consideran que la renuncia de Peña deja sin efecto el procedimiento.

El proceso se inició a partir de una acusación impulsada por legisladores opositores y respaldada luego por sectores del oficialismo. El libelo acusatorio incluye cinco causales vinculadas con el escándalo de ueno bank, la entidad financiera intervenida por el Banco Central de Paraguay (BCP) tras detectar graves problemas de solvencia.

Entre los cuestionamientos contra Peña figuran un presunto conflicto de intereses por su participación accionaria en Ueno Holding, los vínculos entre el banco y el grupo empresario que lo controla y la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad financiera.

El mandatario había sido accionista del grupo hasta marzo de 2025. Además, los legisladores cuestionaron la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central, y las modificaciones impulsadas por el Gobierno a la legislación sobre conflictos de intereses.

La crisis se profundizó después de que el BCP dispusiera el procedimiento de resolución de ueno bank por el incumplimiento de los requisitos mínimos de solvencia. La medida afectó a cerca de tres millones de clientes y desató fuertes reclamos de ahorristas y trabajadores.

La renuncia de Peña se produjo en medio de la presión política y de la ruptura de sectores de su propio partido, la Asociación Nacional Republicana (ANR), con el mandatario. El vicepresidente Pedro Alliana quedó en el centro de la discusión sobre la sucesión presidencial.