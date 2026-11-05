Francia paralizada: 270.000 personas marchan en una nueva huelga general

Una marea humana compuesta por sindicatos, trabajadores y estudiantes tomó este jueves las calles de las principales ciudades francesas en una contundente huelga general convocada para exigir aumentos salariales, mejores condiciones laborales y un mayor financiamiento para la educación.

Las autoridades contabilizaron al menos 270.000 manifestantes distribuidos en 180 marchas fuera de París, en un clima de marcada tensión social y frente a un gigantesco despliegue preventivo que movilizó a 70.000 policías y gendarmes equipados con vehículos blindados, drones y helicópteros para custodiar el desarrollo de las protestas.

El malestar generalizado que alimenta las movilizaciones responde a una profunda preocupación por el encarecimiento del costo de vida y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En un comunicado conjunto, las principales centrales obreras advirtieron que el país se encuentra al borde de la recesión y denunciaron que los ingresos familiares han quedado rezagados frente a la inflación: "El combustible, los alimentos, el alquiler, el gas, la electricidad… todo sube excepto los salarios y las pensiones", señalaron, al tiempo que alertaron sobre la proliferación de planes de despidos y la fragilidad del actual escenario socioeconómico.

La medida de fuerza tuvo un fuerte impacto operativo en el territorio nacional, alterando los servicios de transporte público, obligando al cierre de numerosos establecimientos educativos y afectando la actividad en algunos de los atractivos turísticos más importantes de la capital, donde la emblemática Torre Eiffel debió mantener sus puertas cerradas durante toda la jornada, mientras que el Museo del Louvre operó con limitaciones en varias de sus salas.

Si bien la mayor parte de las columnas marcharon de manera pacífica, las autoridades reportaron episodios de tensión y choques aislados entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en determinadas localidades del interior.

(Con información de Ámbito)