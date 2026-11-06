Sin bancos ni atención municipal en Salta: qué servicios funcionan este viernes

Este viernes 6 de noviembre no habrá atención al público en los bancos ni en numerosas dependencias de la Municipalidad de Salta, debido a los asuetos por el Día del Bancario y al Día del Empleado Municipal, que se celebra el 8 de noviembre pero fue trasladado al viernes.

La situación se suma al feriado nacional del lunes 9, por la visita del papa León XIV, y al feriado bancario del martes 10, por lo que los vecinos deberán tener en cuenta los cambios antes de realizar trámites.

Qué servicios municipales funcionan

La recolección domiciliaria de residuos, el barrido y la limpieza de calles mantendrán sus recorridos habituales durante el asueto y el feriado.

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos de 7 a 19, aunque la atención administrativa se extenderá solamente hasta las 13.

En cuanto a Bienestar Animal, el Hospital Municipal de Salud Animal y el Centro de Adopciones no tendrán atención habitual este viernes. Se mantendrán las guardias correspondientes, mientras que el lunes el hospital atenderá de 8 a 12.

El Tribunal de Faltas permanecerá cerrado al público, con una guardia pasiva para situaciones urgentes.

Mercados y oficinas cerradas

Los mercados municipales de calle Ituzaingó y 20 de Febrero no atenderán durante el viernes ni el lunes.

En cambio, los mercaditos Belgrano y Evita funcionarán normalmente este viernes, aunque permanecerán cerrados el lunes 9.

El Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, tampoco brindará atención al público y retomará sus actividades el martes 10 de noviembre, en su horario habitual de 8 a 20.

También permanecerán cerrados los centros emisores de licencias, los Centros Integradores Comunitarios y otras dependencias administrativas.

Los bancos volverán a abrir el miércoles 11

En el caso de los bancos, el cierre será más prolongado.

Este viernes no habrá atención presencial por el Día del Bancario. A ello se suma el fin de semana, el feriado nacional del lunes 9 y el feriado bancario del martes 10, dispuesto por el Banco Central para todas las entidades financieras del país.

De esta manera, las sucursales bancarias retomarán la atención presencial el miércoles 11 de noviembre.

Durante los días sin atención, los clientes podrán continuar utilizando cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y plataformas digitales para realizar transferencias, consultas y pagos.

Cabe aclarar que el martes 10 no es feriado general en Salta, sino un feriado bancario de alcance nacional. Las dependencias municipales tienen previsto funcionar normalmente ese día.