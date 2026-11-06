Fin de semana ventoso en Salta: advierten por ráfagas de hasta 100 km/h

La provincia de Salta se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes vientos para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, con pronósticos de ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas montañosas de los Valles Calchaquíes.

De acuerdo con los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil, se esperan dos fenómenos: viento Puna en Cafayate y San Carlos, desde la noche del viernes, y fuertes vientos durante el sábado en numerosos departamentos de la provincia.

Viento Puna: ráfagas de hasta 100 km/h

La alerta por viento Puna comprende los departamentos Cafayate y San Carlos, especialmente durante la noche del viernes 6 y el sábado 7 de noviembre.

En las zonas de montaña se esperan vientos sostenidos de entre 45 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Para los sectores de valle, las velocidades previstas serán de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h.

Estas condiciones podrían complicar la circulación por rutas de montaña y las actividades al aire libre.

Alerta para el sábado en Capital y otros departamentos

Para el sábado 7 de noviembre, también rige una alerta amarilla por vientos de entre 35 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las zonas comprendidas son:

Capital, Cerrillos y General Güemes.

Guachipas, Metán y Rosario de la Frontera.

Anta, Orán, San Martín y Rivadavia.

Iruya y Santa Victoria.

Sectores bajos de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma.

Zona montañosa de Cafayate y yungas de La Viña.

El fenómeno podría provocar levantamiento de polvo, caída de ramas y dificultades para circular, especialmente en sectores abiertos y rutas expuestas.

Recomendaciones ante las fuertes ráfagas

Ante las condiciones previstas, se recomienda asegurar objetos sueltos en techos, balcones y patios, como chapas, macetas, muebles y otros elementos que puedan desplazarse por el viento.

También se aconseja evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, circular con precaución y prestar atención a la posible presencia de ramas caídas o polvo en suspensión.

En áreas rurales, las autoridades piden no realizar quemas ni fogatas, debido al riesgo de propagación de incendios.

Finalmente, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y las alertas pueden actualizarse durante el fin de semana.