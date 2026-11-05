Correo Argentino recibe cartas para León XIV: un salteño ya dejó su mensaje

La llegada del papa León XIV a la Argentina despierta distintas manifestaciones de fe entre los salteños. Un vecino decidió expresar sus sentimientos a través de una carta dirigida al pontífice, en la que agradeció su visita al país y pidió especialmente por quienes más lo necesitan.

En su mensaje, el hombre explicó que escribió inspirado por la llegada del Papa, a quien reconoce como una figura de intercesión ante Dios, y quiso hacerle llegar un pedido que trasciende las preocupaciones personales.

“Escribí una carta al Papa, quien intercede por nosotros ante Dios, pidiéndole por todos nosotros”, expresó en diálogo con Aries.

Un mensaje de fe y agradecimiento

El vecino señaló que su intención fue agradecer la visita de León XIV a la Argentina y pedir por las personas que atraviesan situaciones difíciles en distintas partes del mundo.

También destacó la posibilidad de hacer llegar su mensaje a través del servicio postal.

“Es un medio que agradezco al Correo que lo haya puesto”, manifestó, al valorar la oportunidad de expresar sus sentimientos mediante una carta.

El gesto refleja una de las tantas maneras en que los fieles salteños viven la expectativa por la visita papal, que vuelve a poner a la Argentina en el centro de un acontecimiento significativo para la comunidad católica.