La llegada del papa León XIV moviliza a Salta: habrá un conversatorio y una misa en la UCASAL

En el marco de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) realizará este viernes 6 de noviembre un conversatorio para reflexionar sobre el significado espiritual, social y pastoral de la llegada del Pontífice al país.

La actividad, organizada por el Vicerrectorado de Formación, se desarrollará en la capilla del Campus Castañares y está dirigida a la comunidad universitaria.

Bajo el título “¿Qué significa la visita del Papa León XIV a la Argentina?”, el encuentro propone un espacio de diálogo y reflexión sobre el impacto de la visita papal y su importancia para la Iglesia y la sociedad argentina.

Cronograma de actividades

La jornada comenzará a las 10:50 con la concentración de los participantes y continuará con las siguientes actividades:

11:00: oración inicial.

11:15: presentación del conversatorio y espacio de diálogo y reflexión.

12:00: celebración de la Santa Misa de envío, presidida por monseñor Mario Antonio Cargnello, arzobispo de Salta.

Desde la UCASAL destacaron que el encuentro concluirá con la celebración eucarística, como una oportunidad para renovar el compromiso de fe y misión de la comunidad universitaria ante la llegada del Santo Padre.

La actividad se desarrollará en vísperas de la visita de León XIV, que genera expectativa entre los fieles argentinos por su significado religioso e histórico.