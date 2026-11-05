León XIV moviliza a Salta: más de 1.200 fieles viajarán a Córdoba

La visita del papa León XIV a la Argentina movilizará a miles de fieles de distintas provincias. Desde Salta, alrededor de 1.200 personas viajarán a Córdoba en delegaciones organizadas por el Arzobispado, a las que se sumarán quienes se trasladen por su cuenta.

La cifra fue confirmada por el padre Oscar Ossola, párroco de San Lorenzo, quien compartió en Pelo & Barba, por Aries, los preparativos de las comunidades religiosas para participar de uno de los acontecimientos más esperados por los católicos argentinos.

Cientos de fieles y 143 jóvenes voluntarios

Ossola explicó que los contingentes están integrados por fieles de parroquias, colegios, universidades y otras instituciones religiosas.

Entre ellos se encuentran 140 personas vinculadas a la delegación que organiza desde San Lorenzo: 120 viajarán en dos colectivos y otras 20 lo harán en avión.

“Estamos con mucha expectativa, obviamente por la llegada del Papa y también por nuestro viaje”, expresó.

Además, reveló que 143 jóvenes salteños se inscribieron como voluntarios para colaborar con la organización de las actividades en Córdoba.

Los participantes deberán costear su traslado, mientras que la organización les proporcionará alojamiento y alimentación durante su estadía.

Una peregrinación con destino a FAdeA

El grupo de San Lorenzo partirá el domingo y se alojará en la zona de Villa Carlos Paz, desde donde se trasladará hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Según el cronograma compartido por Ossola, los peregrinos saldrán hacia el predio alrededor de las 4 de la mañana del martes 10 de noviembre, para participar de la misa papal prevista para las 10.

La delegación permanecerá en Córdoba hasta el miércoles, cuando emprenderá el regreso a Salta.

El sacerdote explicó que eligieron descansar en la provincia mediterránea antes de participar de la celebración, teniendo en cuenta las largas horas de viaje y la presencia de personas de distintas edades.

El mensaje que esperan del Papa

Ossola sostuvo que la visita tiene una importancia especial para la Iglesia argentina y manifestó su deseo de que las palabras del pontífice sean escuchadas e interpretadas en su contexto.

También pidió que la cobertura periodística permita transmitir el sentido espiritual de sus intervenciones, más allá de las posibles lecturas políticas.

“El Papa nos viene a confirmar en la fe”, expresó.

Para el sacerdote, el encuentro representa una oportunidad de renovación espiritual para los fieles que viajarán desde Salta y para quienes seguirán las actividades desde sus hogares.