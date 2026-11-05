Los agustinos de Salta viajarán a ver al Papa: “Sentimos que teníamos que estar ahí”

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un significado especial para dos instituciones educativas de Salta vinculadas con la Orden de San Agustín. Una delegación de 48 personas partirá este viernes 6 de noviembre hacia Buenos Aires para participar de las actividades organizadas por la comunidad agustiniana y recibir la bendición del pontífice.

El contingente está integrado por sacerdotes, directivos, docentes, personal no docente y jóvenes misioneros vinculados con los colegios Niño Jesús de Praga y Santo Tomás de Villanueva.

Ambas instituciones pertenecen a la comunidad agustiniana, cuyos sacerdotes residen en la parroquia Santa Teresa, ubicada en Florida y Tucumán, y tienen como representante legal al padre Pablo Sánchez Polanco.

Un viaje especial para la comunidad agustiniana

La licenciada Marina López, integrante del equipo de orientación psicopedagógica del Colegio Niño Jesús de Praga y una de las responsables de la organización, contó en Pelo & Barba, por Aries, que llevan meses preparando el viaje.

“Somos 48 personas que emprendemos este viaje mañana. Tenemos muchas expectativas por la visita del Papa y por el encuentro de familias agustinianas”, expresó.

La emoción tiene un motivo particular: León XIV pertenece a la Orden de San Agustín, la misma comunidad religiosa que conduce ambos colegios salteños.

Además, el Colegio Niño Jesús de Praga cumple 55 años y, según relató López, durante este aniversario recibió una carta con la bendición del Papa y la visita de su limosnero en abril.

“Cuando supimos que iba a venir el papa León XIV, sentimos que teníamos que estar ahí”, recordó.

El cronograma del viaje a Buenos Aires

La delegación saldrá de Salta este viernes a las 19 y llegará a Buenos Aires el sábado, jornada en la que tiene prevista una misa a la misma hora.

El domingo participará de un encuentro nacional de familias agustinianas, que reunirá a representantes de colegios, parroquias y comunidades de la orden provenientes de distintos puntos del país.

El lunes será el momento más esperado: la participación en la celebración con el papa León XIV.

Según explicó López, la misa está prevista para las 11 de la mañana, aunque los integrantes del contingente comenzarán sus actividades a las 6 para trasladarse y conseguir una ubicación adecuada.

Los salteños serán recibidos por comunidades agustinianas de Buenos Aires, que colaborarán con el alojamiento y la organización de las actividades.

Viajan jóvenes misioneros, pero ningún menor de edad

La delegación también incluye a integrantes del grupo misionero del Colegio Niño Jesús de Praga, una comunidad que continúa desarrollando actividades religiosas y solidarias incluso después de que sus miembros finalizan sus estudios.

López aclaró que solamente viajarán los exalumnos mayores de edad, mientras que los estudiantes que todavía cursan el secundario permanecerán en Salta.

La decisión responde a las responsabilidades que implica trasladar menores de edad durante un viaje de estas características.

“Nuestro pedido es de paz, unidad, respeto y tolerancia”

Los integrantes de la delegación llevarán objetos representativos de su comunidad para recibir la bendición papal, aunque no esperan tener un contacto personal con León XIV debido a la multitud prevista.

“Sabemos que no va a ser posible estar en un contacto directo o estrecho, pero el hecho de compartir y estar todos allí para recibir la bendición ya es un milagro”, sostuvo López.

La profesional comparó esa experiencia con la celebración del Milagro en Salta, donde miles de personas se congregan con distintas historias personales y una misma expresión de fe.

Finalmente, explicó que el pedido de la comunidad educativa al pontífice estará centrado en valores que también forman parte de su trabajo cotidiano.

“De parte del colegio, el pedido es de paz, de unidad, de respeto y de tolerancia”, concluyó.