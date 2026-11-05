El Señor del Milagro ya viaja a Córdoba para encontrarse con el papa León XIV

Imagen generada con IA

La imagen peregrina del Señor del Milagro tendrá un lugar destacado durante la visita del papa León XIV a Córdoba. Será colocada en el atrio de la Catedral para acompañar el encuentro del pontífice con sacerdotes, religiosas y seminaristas.

El padre Oscar Ossola, párroco de San Lorenzo, confirmó en Pelo & Barba, por Aries, que la imagen ya inició su traslado hacia Córdoba, acompañada por integrantes de la Hermandad del Milagro.

La imagen viaja desarmada y será preparada en Córdoba

El sacerdote explicó que el traslado se realiza en un camión con un vehículo de apoyo y un grupo inicial de entre ocho y diez personas.

Otros integrantes de la Hermandad viajarán posteriormente, hasta completar una delegación de aproximadamente 43 o 44 personas.

Por sus dimensiones, la imagen es transportada con algunas de sus partes desmontadas, entre ellas los rayos y elementos de la base, que serán ensamblados una vez que llegue a destino.

“Allá lo van a acondicionar, lo llevan desarmada la imagen, todo lo que son los rayos, las bases”, explicó Ossola.

Un lugar especial durante el encuentro papal

Según detalló, la imagen peregrina permanecerá resguardada en la Catedral de Córdoba y será presentada durante el encuentro del Papa con religiosos, previsto para las 15 del martes 10 de noviembre.

El párroco aclaró que el Señor del Milagro no estará en la misa de la mañana en FAdeA, sino que tendrá protagonismo en la actividad posterior, frente a la Catedral.

Ossola lamentó que, por razones organizativas, la imagen no pueda permanecer expuesta al público durante el fin de semana, ya que la Catedral cerrará sus puertas para preparar el encuentro.

Sin embargo, destacó el significado de que una de las devociones religiosas más importantes de Salta forme parte de la visita papal.

Ossola conoció al actual Papa en Cafayate, en 2008

La entrevista también dejó una historia personal: Oscar Ossola conoció al actual León XIV el 9 de marzo de 2008, durante una ceremonia religiosa realizada en Cafayate.

En aquella oportunidad, el entonces superior de los agustinos participó de la consagración episcopal de monseñor Mariano Moreno.

Ossola recordó que había sacerdotes llegados desde distintos puntos del país y que tuvo oportunidad de saludarlo.

“Jamás nadie hubiera pensado que sería el Papa unos años después”, recordó.

A casi dos décadas de aquel encuentro, el sacerdote salteño volverá a participar de una celebración con el religioso que hoy conduce la Iglesia católica.

Antes de despedirse, expresó su deseo de que el Señor del Milagro acompañe espiritualmente a todos los salteños durante la visita de León XIV.