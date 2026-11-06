Baches, animales sueltos y un socavón: así están las rutas de Salta este viernes

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan distintas complicaciones para circular este viernes 6 de noviembre, principalmente por baches, animales sueltos, calzadas irregulares, trabajos viales y fuertes vientos.

De acuerdo con el informe actualizado de la Subsecretaría de Defensa Civil, los principales sectores que requieren precaución se encuentran sobre las rutas nacionales 34, 68, 51 y 9/34, además de caminos provinciales del norte, la Puna y los Valles Calchaquíes.

Ruta 34: baches y animales sueltos en el norte

La Ruta Nacional 34 presenta baches y animales sobre la calzada en el departamento Orán. Entre Embarcación y General Mosconi, en San Martín, también se reportan sectores deteriorados e irregularidades en el pavimento.

En Anta, las rutas nacionales 16 y 34 presentan sectores en mal estado, por lo que se recomienda circular a velocidad reducida.

Por otra parte, en la zona de Tartagal y Salvador Mazza se advierte sobre la presencia de animales y malezas en rutas del sector.

Ruta 68: precaución entre La Merced y La Viña

La Ruta Nacional 68 permanece transitable, aunque se registran pozos entre La Merced y La Viña.

El tránsito se desarrolla con normalidad, pero se recomienda reducir la velocidad al atravesar los sectores deteriorados.

En Cafayate, la Ruta Nacional 40 presenta calamina, pozos y maquinaria vial, por lo que también requiere precaución.

Ruta 51: pozos y un socavón en la Puna

La Ruta Nacional 51 presenta baches antes de llegar a Campo Quijano y en sectores próximos a San Antonio de los Cobres, con circulación frecuente de camiones.

El reporte también advierte sobre un socavón en la zona de Los Andes y sectores deteriorados en inmediaciones de Tastil.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados durante el trayecto, especialmente en los sectores de montaña.

Ruta 9/34: continúan las obras entre Metán y Rosario de la Frontera

Sobre la Ruta Nacional 9/34 continúan los trabajos de reparación y mantenimiento entre San José de Metán y Rosario de la Frontera.

Se reporta presencia de maquinaria vial, baches y tareas de acondicionamiento en las inmediaciones de Cabeza de Buey, a la altura del kilómetro 1438.

Por ese motivo, se solicita respetar la señalización y disminuir la velocidad en los sectores intervenidos.

Rutas provinciales: animales, neblina y caminos deteriorados

En el departamento Orán, las rutas provinciales 13, 19, 18 y 15 presentan animales sueltos y sectores con pedregullo.

En Rivadavia, se advierte por la presencia de malezas sobre la calzada en caminos vecinales y en las rutas provinciales 7, 13 y 156, lo que puede reducir la visibilidad.

En San Martín, las rutas provinciales 46, 54, 53 y 157 permanecen transitables, aunque presentan tramos con pedregullo.

Por su parte, en Anta, las rutas provinciales 5 y 20 presentan pozos en distintos sectores, especialmente en los kilómetros 29, 30 y 41 de la RP5.

En Cafayate, las rutas provinciales 6, 56, 42 y 44 registran calamina, pozos y sectores irregulares.

Fuertes vientos y neblina en zonas de montaña

El informe también advierte sobre condiciones meteorológicas que pueden complicar la circulación.

En Chicoana, se prevé neblina y vientos de hasta 29 kilómetros por hora, mientras que en la Ruta Provincial 33, que atraviesa sectores de cornisa, se recomienda especial precaución por la visibilidad reducida.

En Molinos, los vientos podrían alcanzar los 53 kilómetros por hora, y en la zona de Los Andes se esperan velocidades de hasta 57 kilómetros por hora.

Para los caminos de cornisa hacia Iruya, especialmente la Ruta Provincial 133, se recomienda circular con extrema precaución debido a los sectores sin pavimentar.

Recomendaciones para viajar

Se recomienda conducir a velocidad reducida, mantener distancia de frenado y respetar la señalización, especialmente en zonas con trabajos de maquinaria vial.

También se solicita prestar atención a los animales sueltos en sectores rurales y evitar maniobras riesgosas en caminos de montaña.

Las condiciones de transitabilidad pueden cambiar durante la jornada, por lo que resulta conveniente consultar los reportes actualizados antes de emprender un viaje.