Turnos por WhatsApp: advierten que muchos jubilados quedan sin acceso a la salud

La creciente digitalización de los servicios públicos está dejando a numerosos adultos mayores sin posibilidades de realizar trámites esenciales, especialmente cuando se eliminan las alternativas de atención presencial. La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió sobre esta problemática y cuestionó la falta de acompañamiento para quienes no manejan las nuevas tecnologías.

En Pelo & Barba, por Aries, la especialista planteó que los jubilados enfrentan dificultades que van mucho más allá de sus ingresos y que, en muchos casos, no encuentran respuestas adecuadas del Estado. "Son invisibles a la sociedad. Yo no sé lo que está pasando. Todo el mundo está apático respecto a los jubilados", expresó.

El caso del Hospital del Milagro y los turnos por WhatsApp

Durante el programa se analizó la situación del Hospital del Milagro de Salta, donde se modificó el sistema de turnos y se eliminó la modalidad presencial para pasar a la gestión mediante WhatsApp.

Los conductores recordaron que, al consultar a pacientes que se encontraban en el establecimiento, muchos adultos mayores reconocieron que no sabían utilizar esa herramienta.

"¿Por qué seguimos avanzando si hay un grupo muy grande de personas que no está avanzando con nosotros? ¿Por qué lo dejamos atrás?", plantearon desde el programa.

Toyos coincidió con la preocupación y señaló que el problema evidencia las dificultades que enfrentan los jubilados para acceder a servicios básicos.

Reclaman acompañamiento para realizar trámites

La discusión surgió también a partir de la consulta de un oyente que denunció dificultades para conseguir turnos en ANSES y preguntó por la existencia de una defensoría para personas mayores en Salta.

Toyos consideró que los organismos provinciales deberían involucrarse más activamente para acompañar a quienes no pueden resolver sus gestiones por cuenta propia. En ese sentido, se mencionó la existencia de la Secretaría de Personas Mayores de la Provincia, cuya intervención fue puesta en discusión frente a las necesidades concretas de los jubilados.

La especialista valoró las actividades recreativas y los cursos de capacitación tecnológica, pero sostuvo que esas propuestas resultan insuficientes si no se brinda asistencia para resolver los trámites cotidianos.

"Bienvenido sea lo del tango, del manejo del celular, de una computadora. Bienvenido sea, pero también para acompañar a hacer trámites", remarcó.

La brecha digital y los adultos mayores

Toyos identificó al analfabetismo digital como uno de los grandes problemas actuales y explicó que el avance tecnológico resulta especialmente difícil para las generaciones que crecieron sin acceso a las herramientas de comunicación modernas.

Si bien reconoció la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, advirtió que ese proceso debe contemplar a quienes no cuentan con los conocimientos o recursos necesarios para utilizarlas. "Tenemos que ir a ese mundo tecnológico, sin duda alguna, pero también tenemos que darnos cuenta de que le tenemos que dar un soporte al adulto mayor que no tiene la posibilidad de hacerlo", sostuvo.

La especialista insistió en que la modernización de los servicios no debería convertirse en una nueva barrera para los jubilados, especialmente cuando se trata del acceso a la salud y a sus derechos previsionales.