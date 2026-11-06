Viernes de calor en Salta y un fin de semana con temperaturas en baja

La ciudad de Salta tendrá este viernes 6 de noviembre una jornada cálida, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 29, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 21 grados y vientos del noreste de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Tarde cálida y noche mayormente nublada

Para la tarde, el organismo anticipa una máxima de 29 grados, con cielo mayormente nublado y vientos leves del sudoeste.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 23 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0 y el 10%.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El pronóstico indica que el sábado 7 de noviembre habrá un marcado descenso de temperatura, con una mínima de 12 grados y una máxima de 20.

Para el domingo 8, el SMN anticipa condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 21 grados.

La temperatura volverá a subir la próxima semana

A partir del lunes se espera un ascenso progresivo de las temperaturas.

El lunes 9 se prevé una máxima de 25 grados; el martes 10, de 27; y el miércoles 11, de 28.

Para el jueves 12 de noviembre, el pronóstico extendido anticipa una máxima de 31 grados, en una semana que comenzará fresca y terminará con temperaturas elevadas.