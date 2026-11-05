Instalarán 50 cámaras para detectar vandalismo y basurales en espacios verdes

La Municipalidad de Salta avanza con la instalación de 50 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad para identificar hechos de vandalismo y detectar a quienes arrojan residuos en lugares no habilitados. El sistema permitirá monitorear espacios públicos y sectores donde se forman basurales de manera recurrente, con el objetivo de intervenir y aplicar sanciones cuando corresponda.

En ese marco, el subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, explicó que el Municipio trabaja en la puesta en funcionamiento de un centro operativo de videovigilancia, donde personal municipal realizará el seguimiento de las imágenes.

“La idea es que la Municipalidad tenga un centro operativo de videovigilancia, en donde operadores municipales controlen esos lugares”, señaló.

El funcionario destacó que el sistema estará articulado con el Ministerio de Seguridad y servirá como apoyo al 911. Además, indicó que la mayoría de los dispositivos ya se encuentra operativa, aunque todavía se realizan pruebas y tareas de capacitación para el personal encargado del monitoreo.

“Son 50 cámaras que van a estar en muchos puntos importantes de la ciudad”, precisó Gambetta, quien explicó que el proyecto involucra a distintas áreas municipales, entre ellas Ambiente, Espacio Público, Protección Ciudadana y Modernización.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Martín Miranda, señaló que uno de los principales objetivos es preservar los espacios verdes y detectar a las personas que arrojan basura en sectores donde el Municipio debe realizar limpiezas frecuentes.

Según explicó, en algunos casos ya se conocen los lugares donde se producen estas infracciones, pero resulta difícil identificar a los responsables o los vehículos utilizados para trasladar los residuos.

El secretario de Ambiente confirmó que las primeras 50 cámaras ya fueron instaladas y que el sistema contará con un centro de monitoreo en el servicio municipal 105.

“Nos va a prestar la información inmediata para que podamos actuar de inmediatamente también”, expresó al referirse a la utilidad del monitoreo para responder ante posibles infracciones.

Asimismo, indicó que el Municipio recibe información de vecinos y comerciantes sobre personas y vehículos que arrojan residuos en lugares donde se realizan tareas periódicas de limpieza.

Finalmente, Miranda adelantó que, si esta primera etapa ofrece los resultados esperados, se evaluará ampliar la cantidad de dispositivos instalados en la ciudad.