Ciberataque en Francia alteró la temperatura de las cámaras frigoríficas de tres bancos de sangre
Un ciberataque alteró el funcionamiento de las cámaras frigoríficas de tres centros del Establecimiento Francés de la Sangre (EFS) y provocó cambios extremos en sus temperaturas. Los espacios afectados almacenaban bolsas de plasma destinadas a transfusiones y al fraccionamiento para la fabricación de medicamentos.
Según trascendió, la temperatura de los equipos pasó de -30 a 110 grados como consecuencia de la intervención informática. El incidente encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, que comenzaron a investigar las circunstancias del ataque y a determinar su alcance.
En un comunicado, el EFS confirmó que el ciberataque afectó “los sistemas de supervisión y control de las cámaras frigoríficas”. Sin embargo, aseguró que los mecanismos de alerta permitieron identificar rápidamente las anomalías y activar los protocolos necesarios para proteger el material almacenado.
“Gracias a las alarmas del EFS, estas anomalías pudieron identificarse y se tomaron las medidas necesarias para evitar que ninguna muestra o producto sanguíneo resultara alterado”, detalló el organismo.
Además, desde la institución aseguraron que lograron actuar a tiempo y que no hubo “ningún impacto en los productos y muestras”. Tras el episodio, también confirmaron que reforzaron la vigilancia de los sistemas para prevenir nuevos incidentes.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad francés inició una investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los ataques. También busca determinar el número de instalaciones y equipos que pudieron resultar afectados.
El episodio se suma a una serie de ataques informáticos registrados en Francia contra distintos sectores comerciales y de servicios. En los últimos meses, supermercados y empresas también fueron blanco de operaciones cibernéticas que provocaron interrupciones en sus actividades y pérdidas económicas millonarias.
El ataque contra los centros de sangre encendió una alerta adicional por el tipo de material comprometido: productos sanitarios que requieren condiciones específicas de conservación y resultan fundamentales para la atención médica y la elaboración de tratamientos.
Fuente: TN