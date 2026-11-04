Senadores evaluaron la postulación de Javier Cancinos a la Auditoría General

La Cámara de Senadores de Salta llevó adelante este miércoles una audiencia pública para evaluar la propuesta de designación de Javier Cancinos como integrante de la Auditoría General de la Provincia. La instancia permitió escuchar las distintas posturas sobre su postulación, tanto de quienes respaldan su continuidad en el organismo como de quienes cuestionan el procedimiento.

La reunión estuvo a cargo de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, presidida por el senador Jorge Soto, quien explicó que la propuesta del bloque Todos por Salta fue formalizada el 7 de septiembre y que las actuaciones ingresaron al Senado el 17 del mismo mes.

Durante la audiencia, el diputado Franco Lastra y el senador Roque Cornejo, ambos de La Libertad Avanza, manifestaron su oposición al procedimiento de designación.

Lastra sostuvo que el proceso arrastra irregularidades de designaciones anteriores y reclamó una representación efectiva de la oposición en el organismo de control. Por su parte, Cornejo cuestionó la conformación de la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados, al considerar que vulnera disposiciones constitucionales vinculadas con la representación política y los mandatos establecidos en la reforma de 2021. Por ese motivo, solicitó la nulidad de lo actuado.

En tanto, la postulación recibió el respaldo de trabajadores de planta permanente de la Auditoría General. Emilio Ruiz y Cristina Kostrencic destacaron la experiencia profesional y la capacidad de gestión de Cancinos, mientras que el senador Manuel Pailler valoró su formación como contador público nacional para desempeñar tareas de fiscalización externa.

Al tomar la palabra, Cancinos repasó sus 30 años de trayectoria en distintas funciones de la administración pública provincial y municipal. Entre sus antecedentes mencionó su trabajo como asesor contable en municipios, en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) y en empresas prestadoras de servicios de agua y energía.

También destacó su formación en auditoría hospitalaria y señaló que actualmente cursa estudios de abogacía. Además, reconoció el trabajo de los equipos técnicos del organismo y planteó que la Auditoría debe cumplir una función de orientación para mejorar la gestión de los organismos públicos.

Finalmente, Soto aclaró que todas las presentaciones e impugnaciones registradas serán analizadas por la Comisión de Justicia y que la resolución de las objeciones será tratada durante una sesión pública del Senado.