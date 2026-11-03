El Municipio descartó suspender obras por el Súper Niño y trabajará por tramos

Ante las previsiones vinculadas al fenómeno del Súper Niño, el secretario de Obras Públicas de Salta, Gastón Viola, descartó frenar los trabajos en distintos sectores de la ciudad y explicó que las intervenciones se realizarán en tramos más cortos para reducir los inconvenientes ante posibles lluvias intensas y evitar mayores complicaciones en el tránsito.

“Hay veces que se abren paquetes estructurales de 300 metros, este no va a ser este el caso. Lo vamos a ir haciendo mucho más concentrado y pequeño para que, en caso de tener alguna lluvia complicada, no afectemos mucho el tránsito de la gente”, señaló.

El funcionario sostuvo que esta modalidad fue acordada con las empresas encargadas de ejecutar los trabajos y que permitirá avanzar con aperturas y cierres de obra en plazos más breves.

Viola recordó que el municipio ya trabajó con una metodología similar durante la temporada anterior, y aunque reconoció que las condiciones climáticas podrían ser diferentes este año, destacó la importancia del seguimiento permanente de cada intervención.

“Nosotros tenemos un equipo que acompaña la obra, que es la parte de inspecciones, que va a diario y siempre con las empresas vamos trabajando constantemente en tomar decisiones”, explicó.

Consultado sobre las acciones para afrontar posibles lluvias intensas, el funcionario mencionó que el municipio participa en mesas de trabajo con distintos organismos y que recientemente presentó el Plan Salta 2040, que incluye una planificación hidrológica de largo plazo.

“Tenemos una planificación hidrológica de la ciudad a largo plazo para que cada pequeña obra que se haga sea en pos de un objetivo realmente general de la ciudad, que pueda darnos una ciudad segura a todos los vecinos”, expresó.

En ese marco, Viola defendió la decisión de mantener el ritmo de las intervenciones, aun frente a la posibilidad de complicaciones climáticas.

“Paralizar la Municipalidad por el fenómeno de El Niño no es una opción en este momento para nosotros. Los vecinos nos vienen pidiendo obras, así que hay que responderles a ellos con esto y pensamos que, con una buena planificación, no vamos a tener mayores inconvenientes”, afirmó.