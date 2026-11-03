Plan Vial Zona Este: obras en avenida Asunción incluirán nuevos accesos y espacios verdes

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, brindo detalles del Plan Vial Zona Este, una intervención que abarcará la avenida Asunción, desde el acceso a barrio Autódromo hasta la Terminal de Ómnibus.

“Desde la autopista de circunvalación hasta la terminal vamos a hacer una renovación integral del pavimento, iluminación, paradores de colectivos y, sobre todo, espacios verdes, que es uno de los puntos más fuertes que los vecinos nos piden, que aprovechan y de los que se apropian cada vez que intervenimos”.

Uno de los puntos de intervención será el acceso a la Terminal de Ómnibus, donde se prevé recuperar un giro libre que conecta la calle San Luis con la avenida Asunción. “Había una punta y un giro libre que existía hace muchísimo tiempo, que está prácticamente abandonado. Vamos a renovar ese giro libre para no llegar al semáforo. Generamos un nuevo espacio verde de la calidad de los que venimos haciendo, como Plaza Alvarado, arrancamos con caminería y seguimos hacia la salida”, detaló Viola.

En el otro extremo del recorrido también se realizarán mejoras en el ingreso a barrio Autódromo, especialmente en el sector del semáforo, con trabajos de iluminación, veredas, caminerías y espacios verdes.

Respecto de los tiempos previstos, el funcionario indicó que la obra tendrá un plazo de ejecución de seis meses y que las tareas principales comenzarán en los próximos días. También adelantó que, dentro de 15 a 20 días, está previsto comenzar con la recuperación de los espacios verdes en paralelo al reemplazo de losas de hormigón.

Viola explicó que la intervención forma parte de los trabajos que se desarrollan en distintos sectores de la capital. “Estamos trabajando en la zona de la avenida Bolivia, de la colectora Bolivia, estamos trabajando en zona este también, se trabaja en zona sur, y ahora otro de los accesos principales, tal vez uno de los más importantes de la ciudad, que es la avenida Asunción”, señaló.

Respecto al avance del Plan Vial Zona Norte y señaló que la previsión es finalizar los trabajos en febrero. Entre las intervenciones mencionó la incorporación de espacios verdes en cercanías de la UNSa y mejoras en los accesos a Parque Belgrano, con una nueva salida y una rotonda para atender un reclamo de seguridad vial de los vecinos.