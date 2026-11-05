Proyectan más de 90 obras para reducir las inundaciones en Capital hasta 2040

La ciudad de Salta cuenta con un proyecto de planificación hídrica que prevé más de 90 obras para reducir las inundaciones y mejorar el sistema de desagües pluviales. El denominado Plan Hídrico Salta 2040 fue presentado ante concejales durante una reunión ampliada de las comisiones de Obras Públicas y Urbanismo, y de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad.

La propuesta contempla una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y una ejecución dividida en tres etapas, entre 2027 y 2040. Sin embargo, el financiamiento para avanzar con parte de las obras todavía se encuentra en gestión.

Durante el encuentro, el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, explicó que la planificación busca dejar atrás las intervenciones aisladas y establecer prioridades para atender los problemas de escurrimiento del agua en distintos sectores de la Capital.

“Buscamos enfocarnos en proyectos definidos y concretos que respondan a situaciones ampliamente conocidas por todos”, señaló el funcionario, quien también planteó la necesidad de “planificar a 15 años, lo cual sería ideal para lograr una ciudad con un funcionamiento hídrico realmente eficiente”.

Identificaron 74 cuencas y las zonas de mayor riesgo

El subsecretario de Obras Públicas, Pablo Luna, detalló que el diagnóstico permitió dividir el ejido municipal en 74 cuencas y establecer un índice de peligrosidad hídrica para cada una, a partir de criterios técnicos y sociales.

Las áreas fueron clasificadas según niveles de peligrosidad muy alta, alta, media y baja, con el objetivo de definir qué intervenciones deben realizarse primero.

Según explicó, las prioridades estarán concentradas en las zonas de riesgo alto y muy alto, especialmente en los sectores centro y sudeste, donde las características del terreno dificultan el escurrimiento del agua.

El plan contempla tres líneas de trabajo: construcción de infraestructura, prevención mediante mantenimiento y regulaciones para nuevos desarrollos, y gestión del sistema hídrico.

Luna también indicó que se identificaron diez obras prioritarias y que actualmente se encuentran en ejecución las intervenciones de la plaza Gurruchaga y el canal Yrigoyen.

Plaza Gurruchaga y canal Yrigoyen

Una de las obras en marcha es la segunda etapa de intervención en la plaza Gurruchaga, donde se busca ampliar la capacidad de almacenamiento de agua de 4.000 a 7.000 metros cúbicos y mejorar el sistema de bombeo.

Viola explicó que estos trabajos deberán complementarse con otras intervenciones para optimizar el funcionamiento de toda la cuenca.

La segunda etapa tiene un plazo de ejecución previsto de siete meses y se financia en partes iguales con aportes del Municipio y la Provincia.

En tanto, los trabajos en el canal Yrigoyen, financiados con recursos municipales, se encuentran en su etapa final y podrían concluir hacia fin de año.

Para avanzar con otras intervenciones, entre ellas el canal Alvear, los funcionarios señalaron que se encuentran gestionando financiamiento ante organismos internacionales y multilaterales.

Prevención ante la temporada de lluvias

Durante la reunión, los concejales consultaron sobre los plazos de las obras, los recursos necesarios, la situación de los barrios populares y las medidas previstas para la próxima temporada de lluvias.

Ante las preguntas sobre el alcance del diagnóstico, Luna aseguró que fueron contemplados todos los sectores de la ciudad, independientemente de su condición de urbanización.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, informó que se realizan tareas periódicas de mantenimiento en canales principales y secundarios para recuperar su capacidad de conducción.

En ese sentido, Luna señaló que durante el año se limpiaron “más de 15.000 metros lineales de canales”.

La presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, Alicia Vargas, consideró que la ciudad necesita políticas sostenidas para abordar los problemas hídricos y sostuvo que durante más de 40 años se realizaron intervenciones aisladas.

También el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Gustavo Farquharson, destacó la importancia de planificar y contar con recursos para ejecutar las obras, aunque reconoció la magnitud del proyecto, al que calificó como “muy ambicioso”.