“Que no la dejen morir”: el fuerte reclamo de la Iglesia por la ley de ludopatía infantil

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó al Senado que apruebe el proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía infantil y adolescente y regular las apuestas online.

Según informó Infobae, monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado, advirtió que la iniciativa, que obtuvo media sanción de Diputados en noviembre de 2024, corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre.

“Les pedimos a los senadores que se pongan las pilas y que no la dejen morir”, expresó durante una conferencia de prensa dedicada a la próxima visita papal.

La preocupación por las apuestas entre menores

Pizarro advirtió sobre las consecuencias de las apuestas virtuales en los jóvenes y sus familias. También vinculó el reclamo legislativo con la preocupación de la Iglesia por las personas en situación de vulnerabilidad.

La institución pidió que el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa antes de que venza el plazo parlamentario.

El pronunciamiento se produjo en la antesala de la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, durante la cual el Pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.