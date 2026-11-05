Adolescentes en Salta: psicólogos advierten sobre autolesiones, intentos de suicidios y apuestas deportivas

Las autolesiones, los intentos de suicidio, el consumo de sustancias y las apuestas deportivas aparecen entre las problemáticas que preocupan a los profesionales de salud mental que trabajan con adolescentes en Salta.

Así lo advirtió el psicólogo Nicolás Vallejo, integrante del comité organizador de las Segundas Jornadas Salteñas de Salud Mental Materno Infantil, que se desarrollan este jueves y viernes en el Hospital Público Materno Infantil.

Al conversar con N&N, por Aries, el profesional explicó que las consultas varían según la edad y que en los adolescentes están observando situaciones cada vez más complejas.

Autolesiones y consumo entre adolescentes

Vallejo señaló que, en el caso de los niños, las consultas suelen estar relacionadas con dificultades escolares, problemas de conducta y posibles trastornos del comportamiento.

En los adolescentes, en cambio, aparecen con mayor frecuencia situaciones vinculadas al consumo problemático de pantallas y sustancias, además de autolesiones e intentos de suicidio.

“Lamentablemente, por ahí vemos más lo que es autolesiones e intentos de suicidio”, expresó.

El psicólogo aclaró que no contaba con estadísticas generales del hospital, aunque aseguró que reciben numerosas consultas tanto de padres como de adolescentes que buscan atención por iniciativa propia.

Las apuestas deportivas también preocupan

Consultado sobre el avance del juego entre los jóvenes, Vallejo confirmó que las apuestas deportivas comenzaron a aparecer como motivo de preocupación en la atención de adolescentes.

“Hay casos de apuestas. Lo que se está viendo mucho tiene que ver con las apuestas deportivas, que es algo que empezó a surgir más en adolescentes”, señaló.

Esta problemática se suma a los desafíos que enfrentan las familias, las escuelas y los equipos de salud ante nuevas formas de consumo y comportamientos de riesgo.

Qué señales deben observar los padres

El profesional recomendó a las familias prestar especial atención a los cambios de conducta de niños y adolescentes, especialmente cuando comienzan a comportarse de manera diferente a lo habitual.

También destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las escuelas, ya que docentes y directivos pueden advertir situaciones que no siempre resultan visibles en el hogar.

“Me parece que es importante poder encontrar un espacio en donde escuchar a los hijos”, sostuvo.

Vallejo aclaró que no se trata solamente de reservar un momento para conversar, sino de escuchar realmente, observar los comportamientos y estar disponibles para acompañar.

Más de 180 participantes en jornadas de salud mental

Las Segundas Jornadas Salteñas de Salud Mental Materno Infantil, bajo el lema “Infancias y Adolescencias. Desafíos clínicos actuales”, comenzaron este jueves 5 de noviembre en el auditorio El Ceibo del Hospital Materno Infantil.

La actividad reúne a más de 180 profesionales y estudiantes de distintas disciplinas.

Durante la primera jornada se desarrollan conversatorios sobre los desafíos actuales de la salud mental, incluidos debates sobre legislación, atención clínica y responsabilidad penal adolescente.

Para el viernes están previstas presentaciones de casos y exposiciones relacionadas con escuelas, autolesiones e intentos de suicidio.

El encuentro busca promover el intercambio entre profesionales y fortalecer las herramientas de prevención y atención de la salud mental de niños y adolescentes en Salta.