Advierten que la derrota de Trump podría limitar la ayuda financiera de EE.UU. a Argentina

La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos podría complicar una eventual asistencia financiera a la Argentina.

Según informó Infobae, Gary Litman, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, advirtió durante el Foro ABECEB que un Congreso dividido entre republicanos y demócratas reducirá la capacidad de Washington para responder ante crisis económicas.

“La toma de decisiones será más lenta, la voluntad política no necesariamente estará presente”, sostuvo Litman, quien también anticipó mayores dificultades para recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros mecanismos de asistencia.

La advertencia llega después de que los demócratas obtuvieran el control del Congreso estadounidense, lo que obligará a Trump a negociar cualquier iniciativa que requiera respaldo legislativo.

Sin embargo, Litman aclaró que Estados Unidos mantendrá su interés estratégico y empresarial en América del Sur, aunque los mecanismos de ayuda financiera podrían enfrentar mayores obstáculos.