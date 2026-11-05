El boleto en Orán cuesta casi $2.000 y denuncian desigualdad en los subsidios provinciales

El diputado provincial por Orán, David Taranto, cuestionó la distribución de los subsidios al transporte dentro de Salta y advirtió que los usuarios del interior enfrentan tarifas considerablemente más elevadas. Como ejemplo, señaló que el boleto urbano en Orán cuesta casi $2.000, con una asistencia provincial que consideró insuficiente.

En diálogo con Aries, el legislador se refirió al reclamo del gobernador Gustavo Sáenz por la concentración de subsidios nacionales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien respaldó ese planteo, advirtió que existen desigualdades similares entre la capital salteña y el interior provincial.

“Lo acompaño al gobernador porque tiene razón”, sostuvo, aunque remarcó que el transporte urbano de Orán funciona con un subsidio mínimo que permanece congelado.

El boleto de Orán y las diferencias dentro de Salta

Taranto explicó que Orán es una de las pocas localidades del interior que cuentan con transporte urbano de pasajeros, pero que el costo del servicio se convirtió en una dificultad para los usuarios.

Según relató, a principios de año las empresas advirtieron que no podían continuar prestando el servicio bajo las condiciones existentes y la solución fue autorizar incrementos tarifarios.

El diputado señaló que los aumentos empujan a muchos vecinos hacia medios de transporte alternativos, especialmente las motocicletas, agravando los problemas de circulación en la ciudad.

El planteo se produce mientras el Gobierno provincial reclama una distribución más equitativa de los recursos nacionales destinados al transporte.

Obras públicas y reclamos del norte salteño

El legislador también abordó la discusión por el Presupuesto provincial 2027 y pidió priorizar obras esenciales, como redes de agua y gas, pavimentación, cordón cuneta y desagües.

Taranto sostuvo que las inversiones públicas en Orán son escasas y mencionó proyectos incluidos en presupuestos anteriores que todavía no fueron ejecutados.

Entre ellos señaló la refacción del edificio donde funcionan dependencias de Trabajo y del Instituto Provincial de Vivienda, que presenta problemas estructurales y filtraciones.

También consideró necesarias las inversiones destinadas al Corredor Bioceánico, aunque reclamó que los departamentos del norte reciban financiamiento para resolver sus propias necesidades.

“Nos mereceríamos también nuestro propio préstamo importante para que tengamos más obras”, afirmó.

Ordenanzas precarizadas y cargos vacantes

Otro de los reclamos estuvo vinculado con la situación laboral de las ordenanzas escolares conveniadas, que, según Taranto, perciben alrededor de $150.000 mensuales y llevan seis años esperando una regularización.

El diputado destacó que el Ministerio de Economía provincial anunció avances para resolver esa situación, aunque recordó que el problema todavía afecta a trabajadores del interior.

Además, advirtió que hospitales y escuelas acumulan cargos vacantes que no se cubren después de jubilaciones o fallecimientos.

Mencionó la falta de administrativos, preceptores, secretarios, enfermeros, camilleros y profesionales, y pidió que el próximo presupuesto contemple la recuperación de esos puestos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.