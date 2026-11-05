Tras la derrota de Trump, Estados Unidos ratificó su respaldo al gobierno de Milei

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó este jueves el respaldo de Washington al gobierno de Javier Milei, luego de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas estadounidenses.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático buscó despejar las dudas sobre el futuro de la relación bilateral, después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, expresó Lamelas, quien definió el vínculo entre ambos países como “firme, estratégico y de largo plazo”.

Una alianza que trasciende los resultados electorales

El representante estadounidense destacó la relación entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, y sostuvo que ambos gobiernos están construyendo una alianza basada en la confianza, la libertad y las oportunidades compartidas.

En ese sentido, aseguró que la relación bilateral trasciende los partidos políticos porque responde a intereses estratégicos de ambas naciones.

El pronunciamiento llegó después del revés electoral que sufrió Trump en las elecciones de medio término, un resultado que modificó el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense.

Inversiones, comercio y seguridad

Lamelas identificó las inversiones, el comercio, la generación de empleo y la seguridad como los principales ejes de cooperación entre ambos países.

“Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos”, afirmó el diplomático, quien se comprometió a continuar trabajando para transformar la alianza política en resultados concretos.

El embajador cerró su mensaje con una consigna de respaldo a la continuidad del vínculo: “¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”.

Aunque Washington ratificó su apoyo político a la administración Milei, el nuevo escenario legislativo podría generar mayores controles sobre futuras iniciativas de asistencia financiera y cooperación económica que requieran intervención del Congreso estadounidense.