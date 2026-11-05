Murió Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh y referente de los derechos humanos

La dirigente política y referente de los derechos humanos Patricia Walsh murió este jueves 5 de noviembre a los 74 años, después de atravesar una larga enfermedad, según informó La Nación. Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desarrolló una extensa trayectoria en la militancia política, el periodismo y la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Fue diputada nacional entre 2001 y 2005, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2010 y candidata presidencial en dos oportunidades. Su fallecimiento generó expresiones de pesar de dirigentes políticos, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos.

Su papel en la anulación de las leyes de impunidad

Uno de los principales aportes de Patricia Walsh fue la presentación del proyecto de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían limitado el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante la dictadura.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso en 2003 y resultó fundamental para la posterior reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Su compromiso con esta causa también estuvo atravesado por su historia familiar. Su padre, Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre, fue secuestrado y desaparecido en 1977. Su hermana, María Victoria Walsh, murió en 1976 durante un operativo represivo.

Una extensa trayectoria política

Patricia Walsh inició su militancia durante sus años de estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, donde se formó como psicóloga social.

También trabajó como periodista y fue delegada gremial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En 1976 fue despedida por la dictadura y logró reincorporarse en 1984, con el retorno de la democracia.

En 1999 fue candidata presidencial por Izquierda Unida y posteriormente obtuvo una banca en la Cámara de Diputados, donde integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Durante sus últimos años continuó vinculada a distintas organizaciones de izquierda y a las causas judiciales por los crímenes de la dictadura.

Su última lucha por memoria y justicia

Walsh participaba como querellante en el juicio por la Masacre de la Calle Corro, en el que se investigan los asesinatos de militantes durante un operativo represivo de septiembre de 1976.

También intervino en causas vinculadas con los crímenes cometidos en la ESMA y, en 2025, presentó junto a Myriam Bregman un reclamo judicial para preservar archivos de la Armada considerados relevantes para las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.

Tras conocerse su fallecimiento, Myriam Bregman y el dirigente sindical Rubén Sobrero expresaron públicamente su pesar y destacaron su trayectoria política y su compromiso con los derechos humanos.

Su muerte representa la pérdida de una de las figuras que contribuyeron a impulsar la reapertura de los procesos judiciales contra los responsables de los crímenes de la última dictadura.