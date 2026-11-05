Milei bajó el tono en España, pero volvió a arremeter contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei participó este jueves de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde pronunció un discurso de tono más calmo que en sus anteriores intervenciones en España, aunque mantuvo sus cuestionamientos ideológicos al socialismo ante la presencia del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario argentino comenzó su exposición con un mensaje de condolencias por las 69 víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, entre ellas dos argentinos, y expresó su solidaridad con las familias y los heridos.

Además, agradeció al rey Felipe VI por su contribución al encuentro y destacó la labor de España en la organización de la cumbre.

Críticas al socialismo frente a Pedro Sánchez

Pese al tono protocolar del comienzo, Milei volvió a confrontar ideológicamente con el socialismo, al que equiparó con el fascismo. “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, afirmó, retomando una expresión del escritor y diplomático español Salvador de Madariaga.

El Presidente sostuvo que ambas corrientes concentran decisiones en manos de minorías, promueven la intervención estatal y restringen las libertades individuales.

Las declaraciones fueron realizadas ante Sánchez, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con quien mantiene diferencias políticas y enfrentamientos públicos desde hace meses.

Defendió las ideas libertarias y su gestión económica

Durante su intervención, Milei reivindicó los principios de libertad individual, propiedad privada y libre mercado, que identificó como pilares de su proyecto político.

También defendió el rumbo adoptado por su Gobierno y presentó a la Argentina como un ejemplo de aplicación de reformas basadas en las ideas liberales. En ese contexto, cuestionó las agendas progresistas europeas y sostuvo que los organismos multilaterales deben justificar los recursos que reciben y evitar la superposición de funciones.

Malvinas: pidió al Reino Unido retomar las negociaciones

Otro de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

“Para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada”, expresó el mandatario ante los representantes de los países iberoamericanos. Milei reiteró la disposición del Gobierno argentino a negociar con el Reino Unido por medios pacíficos y conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.

También informó sobre las acciones internacionales impulsadas por Argentina frente a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, particularmente en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Del frío saludo con Sánchez a un discurso más protocolar

La participación de Milei estuvo precedida por un breve y distante saludo con Pedro Sánchez, después de meses de enfrentamientos entre ambos dirigentes.

El Presidente había faltado el miércoles a la ceremonia inaugural y a la cena oficial de la cumbre, pero asistió este jueves a la sesión plenaria.

Aunque mantuvo sus críticas al socialismo, su exposición se desarrolló sin los habituales intercambios directos con sus adversarios políticos, combinando gestos diplomáticos, defensa de su ideología y el reclamo histórico por Malvinas.