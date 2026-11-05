Renunció el jefe de la Unidad Médica Presidencial de Milei y no anunciaron reemplazante

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann, coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el organismo encargado de la asistencia sanitaria del presidente Javier Milei.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo con información publicada por Noticias Argentinas, la renuncia tiene efecto desde el 1° de octubre de 2026, aunque su aceptación fue oficializada más de un mes después.

Una salida sin explicaciones oficiales

Hoffmann había sido designado como coordinador de la Unidad Médica Presidencial en marzo de 2024, mediante el Decreto 389/2024.

La resolución señala que el profesional presentó su dimisión mediante una nota administrativa y que las áreas competentes no formularon objeciones.

Sin embargo, el Gobierno no detalló las razones de su salida ni anunció quién ocupará el cargo.

Qué establece la resolución

El documento oficial también indica que Hoffmann no registra deudas ni rendiciones patrimoniales pendientes y que no está vinculado a sumarios administrativos en trámite.

Además, dispone que se efectúe la liquidación final correspondiente al funcionario saliente.

La Unidad Médica Presidencial depende de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.