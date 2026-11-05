ARCA amplía el plan de pagos: qué deudas podrán financiarse en cuotas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el régimen especial de facilidades de pago destinado a pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La modificación fue oficializada este jueves mediante la Resolución General 5924/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

Qué deudas podrán incluirse

La principal novedad es que el régimen permitirá regularizar obligaciones vencidas y multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026. Anteriormente, la fecha límite para las deudas comprendidas era el 30 de junio.

El plan contempla obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, conforme a las condiciones establecidas en el régimen vigente.

Hasta cuándo se podrá adherir

ARCA también extendió el plazo de adhesión hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

El trámite deberá realizarse a través del servicio web Mis Facilidades, seleccionando la opción correspondiente al régimen especial para obligaciones vencidas al 31 de octubre de 2026.

Aunque la resolución entró en vigencia este jueves, las nuevas deudas podrán incorporarse al sistema a partir del 16 de noviembre.

La medida busca facilitar la regularización fiscal de contribuyentes y organizaciones que atraviesan dificultades financieras, sin implicar una condonación automática de sus obligaciones.