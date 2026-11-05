Banco Macro distinguió a dos proyectos salteños en la final de NAVES Argentina 2026

Banco Macro y EmprendeIAE, el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, anunciaron los proyectos ganadores del Programa NAVES Argentina 2026, durante un evento realizado el miércoles 4 de noviembre en Torre Macro, en Buenos Aires.

Entre los emprendimientos distinguidos se encuentran dos iniciativas salteñas: Zelmira Learning y Casalinda Senior Community, que obtuvieron el segundo puesto en sus respectivas categorías.

Previamente, el lunes 2 y el martes 3 de noviembre, los 31 equipos finalistas presentaron sus iniciativas en la sede del IAE Business School, en el Polo DOT Workplace, frente al jurado de EmprendeIAE y Banco Macro.

Después de escuchar a los emprendedores y brindarles una devolución, se seleccionaron los ganadores de esta edición, que recibieron sus premios en el auditorio de Torre Macro.

La conducción de la premiación estuvo a cargo del periodista Nacho Girón, quien además entrevistó al emprendedor e inventor Gino Tubaro, creador del programa Manotón, dedicado a la fabricación gratuita de prótesis de manos y brazos mecánicos impresos en 3D.

Dos proyectos salteños entre los ganadores

En la categoría Empresa Naciente, el segundo puesto fue para Zelmira Learning (Salta), una plataforma educativa impulsada por inteligencia artificial que adapta contenidos para alumnos de distintos perfiles, tanto neurotípicos como neurodivergentes, con el objetivo de favorecer la inclusión dentro del aula.

Por su parte, Casalinda Senior Community (Salta) obtuvo el segundo puesto en la categoría Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha.

Se trata de una comunidad de servicios destinada al bienestar de adultos mayores, que contempla 48 viviendas independientes y adaptadas, un Club House y residencias permanentes con cuidados médicos continuos. La propuesta combina desarrollo inmobiliario y servicios de salud.

Todos los ganadores de NAVES Argentina 2026

Categoría Idea de Negocio

Primer puesto: Wit Ü (San Antonio de Padua, Buenos Aires). Una aplicación que conecta personas a través de eventos y fomenta encuentros cara a cara. También ofrece información a los organizadores para conocer mejor a sus públicos.

Segundo puesto: Füirza Biotech (Ciudad de Buenos Aires). Emprendimiento que transforma biomasa proveniente de insectos en productos nutricionales de alto valor para el cuerpo, los suelos y los alimentos, mediante procesos de bajo impacto ambiental.

Categoría Empresa Naciente

Primer puesto: Amnova Biotech (Ciudad de Buenos Aires). Desarrolla una terapia inyectable de administración localizada orientada a favorecer la regeneración cardíaca y la recuperación funcional después de un infarto de miocardio.

Segundo puesto: Zelmira Learning (Salta). Plataforma educativa basada en inteligencia artificial que adapta contenidos para estudiantes neurotípicos y neurodivergentes.

Categoría Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha

Primer puesto: SugarCoach (Vicente López, Buenos Aires). Aplicación móvil destinada a mejorar el control de la diabetes, especialmente de tipo 1. Permite registrar datos de salud, monitorear glucosa e insulina y compartir información con profesionales y familiares.

Segundo puesto: Casalinda Senior Community (Salta). Proyecto de viviendas adaptadas y servicios integrales para adultos mayores, con espacios comunes y asistencia médica continua.

Menciones especiales

El certamen también distinguió a Tacita de Plata (Jujuy), una empresa de joyería de autor que utiliza la técnica tradicional de filigrana y combina diseño, oficio y cultura regional.

Otra mención fue para Eloy (Grand Bourg, Buenos Aires), un dispositivo con inteligencia artificial diseñado para combatir la falta de acompañamiento en adultos mayores.

Qué premios recibirán los emprendimientos

Los ganadores del primer puesto en cada categoría accederán a una línea de financiamiento de Banco Macro a tasa preferencial, destinada a acompañar el crecimiento y la consolidación de sus proyectos.

Además, recibirán beneficios de distintas organizaciones, entre ellos:

Tanoira Cassagne: 25 horas de asesoramiento legal.

Praxis Consulting: 20 horas de consultoría comercial.

AWS: 5.000 dólares en créditos para infraestructura tecnológica.

IAE Business School: un programa de formación online.

Baker Tilly Argentina: 15 horas de asesoramiento contable, impositivo y financiero.

Workplace IRSA: uso gratuito de un espacio ejecutivo, según la categoría.

Los equipos que obtuvieron el segundo puesto, incluidos los dos proyectos salteños, recibirán 10 horas de asesoramiento legal, cinco horas de consultoría comercial, 5.000 dólares en créditos de AWS, un programa online del IAE y siete horas de asesoramiento contable y financiero.

Más de 16.900 emprendedores participaron del programa

NAVES Argentina es una iniciativa nacional de formación emprendedora impulsada por Banco Macro y EmprendeIAE, que convoca a personas de todo el país a desarrollar y potenciar sus proyectos de negocio.

A través de formación, mentorías y espacios de intercambio con especialistas, el programa acompaña ideas innovadoras, empresas nacientes y nuevos proyectos dentro de compañías en funcionamiento.

En sus 26 años de trayectoria, más de 16.900 emprendedores participaron de la iniciativa y se potenciaron más de 9.256 proyectos de negocio.

Durante 2026 se inscribieron 956 proyectos, de los cuales 616 fueron admitidos. Posteriormente, 91 llegaron a las semifinales regionales y 31 participaron en la gran final.

Los finalistas representaron a diez provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza.

Los proyectos fueron evaluados en función de su oportunidad de negocio, propuesta de valor, innovación, complementariedad de los equipos y posibilidades de crecimiento.

Desde hace 12 años, Banco Macro acompaña el desarrollo de NAVES Argentina. En esta edición, además, financió el 100% del programa para sus clientes, facilitando el acceso a herramientas de capacitación y acompañamiento emprendedor.

“Los finalistas de NAVES Argentina 2026, con su esfuerzo, pasión y capacidad innovadora, reflejan el enorme potencial del ecosistema emprendedor argentino”, afirmó Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.

Por su parte, Silvia Torres Carbonell, presidenta emérita de EmprendeIAE, destacó la importancia de acompañar a quienes transforman ideas en empresas capaces de generar trabajo, innovación y nuevas oportunidades para el país.