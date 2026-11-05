Cómo operar con Banco Macro durante el Día del Bancario y los feriados por la visita del Papa León XIV

Ante el Día del Bancario previsto para este viernes y los feriados dispuestos por la visita del Papa León XIV para el 9 y 10 de noviembre, Banco Macro recuerda a sus clientes que podrán realizar operaciones, consultas y transacciones de manera simple, rápida y segura a través de sus canales digitales: App Macro, Banca Internet y MacroChat, disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338.

Desde el celular o una notebook, los clientes podrán:

Consultar saldos, CBU y Alias.

Realizar transferencias.

Pagar servicios, préstamos y tarjetas de crédito.

Constituir mandatos para extracciones sin tarjeta de débito.

Blanquear el PIN de la tarjeta de débito.

Solicitar adelantos de sueldo o préstamos personales.

Recargar el celular.

Gestionar claves, realizar reclamos y consultar beneficios , ahorros y cuotas.

, ahorros y cuotas. Acceder a información sobre Tienda Macro.

Abrir una caja de ahorro o solicitar una cuenta sueldo.

Consultar comprobantes y acceder a información sobre plazos fijos .

. Obtener información sobre seguros .

. Conocer y solicitar tarjetas de crédito de Banco Macro .

. Consultar fechas de pago de jubilaciones y pensiones , y descargar comprobantes previsionales.

, y descargar comprobantes previsionales. Localizar cajeros automáticos y sucursales mediante geolocalización.

Suscribir y rescatar dinero de algunos Fondos Comunes de Inversión de Macro Fondos .

de . Recargar la SUBE o Direct TV.

Asimismo, a través de la amplia red de cajeros automáticos de Banco Macro en todo el país, los clientes podrán:

Extraer dinero en efectivo.

Consultar saldos y últimos movimientos.

Obtener constancias de CBU.

Realizar transferencias vía CBU.

Recargar celulares.

Pagar servicios y tarjetas de crédito.

Extraer efectivo sin tarjeta de débito.

Generar y desbloquear claves para el Centro de Atención Telefónica, Banca Internet y App Macro.

Además, Banco Macro recomienda priorizar el uso de la Tarjeta de Débito Macro como medio de pago para operar de forma más ágil y segura, sin necesidad de contar con efectivo.

De la misma manera, los clientes pueden operar con MODO desde App Macro para pagar con QR en comercios adheridos y acceder a beneficios exclusivos.

A su vez, la entidad ofrece el servicio Extra Cash, que permite extraer hasta $170.000 en efectivo al momento de pagar compras en comercios adheridos con tarjeta de débito. Los puntos habilitados pueden consultarse en Tarjetas de Débito Macro.