Cómo operar con Banco Macro durante el Día del Bancario y los feriados por la visita del Papa León XIV

Ante el Día del Bancario previsto para este viernes y los feriados dispuestos por la visita del Papa León XIV para el 9 y 10 de noviembre, Banco Macro recuerda a sus clientes que podrán realizar operaciones, consultas y transacciones de manera simple, rápida y segura a través de sus canales digitales: App Macro, Banca Internet y MacroChat, disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338.
Desde el celular o una notebook, los clientes podrán:
- Consultar saldos, CBU y Alias.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios, préstamos y tarjetas de crédito.
- Constituir mandatos para extracciones sin tarjeta de débito.
- Blanquear el PIN de la tarjeta de débito.
- Solicitar adelantos de sueldo o préstamos personales.
- Recargar el celular.
- Gestionar claves, realizar reclamos y consultar beneficios, ahorros y cuotas.
- Acceder a información sobre Tienda Macro.
- Abrir una caja de ahorro o solicitar una cuenta sueldo.
- Consultar comprobantes y acceder a información sobre plazos fijos.
- Obtener información sobre seguros.
- Conocer y solicitar tarjetas de crédito de Banco Macro.
- Consultar fechas de pago de jubilaciones y pensiones, y descargar comprobantes previsionales.
- Localizar cajeros automáticos y sucursales mediante geolocalización.
- Suscribir y rescatar dinero de algunos Fondos Comunes de Inversión de Macro Fondos.
- Recargar la SUBE o Direct TV.
Asimismo, a través de la amplia red de cajeros automáticos de Banco Macro en todo el país, los clientes podrán:
- Extraer dinero en efectivo.
- Consultar saldos y últimos movimientos.
- Obtener constancias de CBU.
- Realizar transferencias vía CBU.
- Recargar celulares.
- Pagar servicios y tarjetas de crédito.
- Extraer efectivo sin tarjeta de débito.
- Generar y desbloquear claves para el Centro de Atención Telefónica, Banca Internet y App Macro.
Además, Banco Macro recomienda priorizar el uso de la Tarjeta de Débito Macro como medio de pago para operar de forma más ágil y segura, sin necesidad de contar con efectivo.
De la misma manera, los clientes pueden operar con MODO desde App Macro para pagar con QR en comercios adheridos y acceder a beneficios exclusivos.
A su vez, la entidad ofrece el servicio Extra Cash, que permite extraer hasta $170.000 en efectivo al momento de pagar compras en comercios adheridos con tarjeta de débito. Los puntos habilitados pueden consultarse en Tarjetas de Débito Macro.