Nación ofrece beneficios impositivos a pymes que inviertan en ahorro energético

La Secretaría de Energía de la Nación aprobó nuevos criterios técnicos para que las empresas puedan incorporar inversiones destinadas a reducir el consumo energético dentro del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La decisión fue publicada este miércoles mediante la Resolución 311/2026, que establece requisitos para acreditar la eficiencia de equipos y proyectos productivos.

Qué inversiones podrán considerarse

La normativa contempla bienes destinados a optimizar procesos, recuperar energía y reducir el consumo en instalaciones industriales.

En sus fundamentos, la Secretaría menciona equipos como motores eléctricos, sistemas de aire comprimido, bombeo, ventilación y componentes de control energético.

Sin embargo, la inclusión de cada bien dependerá de los listados y requisitos técnicos establecidos en los anexos de la resolución.

La medida también permite evaluar proyectos que no figuren expresamente en esos listados, siempre que acrediten una reducción cuantificable del consumo mediante documentación técnica.

Cómo deberán demostrar el ahorro energético

Las empresas interesadas tendrán que presentar declaraciones juradas técnicas y conservar documentación que permita comprobar la eficiencia de los bienes incorporados.

En determinados casos también será necesario un informe elaborado por un profesional competente.

La Secretaría de Energía podrá efectuar controles y auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos.

El beneficio no será automático

La resolución aclara que la evaluación técnica de los equipos no implica, por sí sola, el reconocimiento como beneficiario del régimen.

La determinación de quiénes pueden acceder a los incentivos continuará bajo responsabilidad de ARCA, de acuerdo con las condiciones generales del RIMI.

La reglamentación también contempla que ciertos servicios de ingeniería, instalación y puesta en marcha puedan integrar el costo de las inversiones elegibles.

La medida entró en vigencia este miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial.