Sorpresa mundial: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la selección de Portugal, poniendo fin a una de las trayectorias más importantes de la historia del fútbol internacional.

El delantero de 41 años comunicó su decisión mediante un video publicado en Instagram, acompañado de una extensa carta de despedida dirigida a los portugueses.

La noticia llega después de varias semanas de tensión con el entrenador Jorge Jesus, que habían puesto en duda la continuidad del histórico capitán en el combinado nacional.

El emotivo mensaje de despedida

Ronaldo expresó que había llegado el momento de dejar la camiseta número 7 y permitir que una nueva generación asumiera el protagonismo.

El futbolista reconoció que se trató de una decisión difícil, atravesada por los recuerdos y las emociones acumuladas desde su debut internacional en agosto de 2003.

En su despedida agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes y familiares, y destacó el vínculo construido durante más de dos décadas con los hinchas portugueses.

El final de una era para Portugal

La salida de Cristiano marca el cierre de una etapa histórica para el seleccionado portugués, del que fue capitán y principal referente durante buena parte de su carrera.

Con Portugal conquistó la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025, además de convertirse en uno de los máximos símbolos deportivos del país.

Su despedida de la selección no implica necesariamente el retiro del fútbol profesional, ya que continúa vinculado al Al Nassr de Arabia Saudita.

La decisión abre una nueva etapa para el seleccionado portugués, que deberá afrontar sus próximos compromisos internacionales sin su figura más emblemática.