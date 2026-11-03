Scaloni presentó la primera lista sin Messi: 28 convocados para los amistosos de noviembre

La Selección argentina afrontará sus próximos compromisos internacionales sin Lionel Messi por primera vez en esta etapa. El capitán no figura en la nómina de 28 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni para enfrentar a Uruguay y Costa Rica.
Deportes03/11/2026Javier AparicioJavier Aparicio

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La Selección argentina dio a conocer la convocatoria para los próximos compromisos internacionales y, por primera vez, Lionel Messi no aparece entre los futbolistas citados por Lionel Scaloni. Comienza oficialmente una nueva etapa para la Albiceleste después de la despedida del capitán, el pasado 6 de octubre.

La nómina está integrada por 28 jugadores y presenta algunas novedades, además de una importante renovación de nombres de cara al futuro del seleccionado.

Los convocados de Lionel Scaloni

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Chelsea).

  • Gerónimo Rulli (Manchester City).

  • Juan Musso (Atlético de Madrid).

  • Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores

  • Gonzalo Montiel (River Plate).

  • Agustín Giay (Palmeiras).

  • Aaron Anselmino (Chelsea).

  • Mariano Troilo (Parma).

  • Leonardo Balerdi (Roma).

  • Lisandro Martínez (Manchester United).

  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

  • Román Vega (Zenit).

Mediocampistas

  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

  • Máximo Perrone (Como 1907).

  • Exequiel Palacios (Ipswich Town).

  • Valentín Barco (Chelsea).

  • Alexis Mac Allister (Liverpool).

  • Enzo Fernández (Manchester City).

  • Nicolás Paz (Como 1907).

  • Matías Soulé (Roma).

  • Franco Mastantuono (Fiorentina).

  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

  • Gianluca Prestianni (Benfica).

  • Thiago Almada (River Plate).

Delanteros

  • Juan José López (Palmeiras).

  • Santiago Castro (Roma).

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Dos amistosos para cerrar el año

Argentina tendrá dos compromisos en la fecha FIFA de noviembre. El primero será el viernes 13 ante Uruguay, en La Bombonera, mientras que el martes 17 enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Será una doble prueba para el equipo de Scaloni, que comienza a transitar el camino sin su máxima figura histórica y tendrá la oportunidad de observar nuevas alternativas para el futuro de la Selección.

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