Juventud pidió ampliar el aforo del Honorato Pistoia para recibir a Cipolletti

La dirigencia antoniana solicitó a la Policía de Salta autorización para elevar la capacidad del estadio de 4.800 a 8.000 espectadores. El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, analiza el pedido y crecen las expectativas de que finalmente puedan ingresar alrededor de 6.000 hinchas el próximo domingo.
Deportes04/11/2026

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La expectativa crece en el mundo de Juventud Antoniana. En la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada, la dirigencia del Santo realizó un pedido formal ante la Policía de Salta para ampliar el aforo del estadio Honorato Pistoia, de cara al encuentro del próximo domingo a las 17, frente a Cipolletti de Río Negro, por la ida de los cuartos de final del Torneo Federal A.

Actualmente, el estadio de Lerma y San Luis tiene una capacidad habilitada para 4.800 espectadores. Sin embargo, ante la trascendencia del compromiso y la expectativa que existe entre los simpatizantes antonianos, el club solicitó que ese número pueda elevarse hasta las 8.000 personas.

El planteo ya se encuentra bajo evaluación del ministro de Seguridad de la provincia, Nicolás Avellaneda, quien deberá analizar las condiciones de seguridad y el operativo necesario para determinar si es posible autorizar una mayor cantidad de público.

Si bien la solicitud contempla llegar a los 8.000 hinchas, la posibilidad que aparece como más probable es que la autorización final permita un aforo cercano a las 6.000 personas.

De concretarse esa ampliación, Juventud contará con un respaldo mayoritario de su gente en un partido clave para sus aspiraciones deportivas. El Honorato Pistoia se prepara para una tarde especial, con el sueño antoniano de dar el primer paso hacia las semifinales del Federal A.

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