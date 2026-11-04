Gimnasia y Tiro vuelve al trabajo con la mira puesta en el Reducido

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Después de conseguir la clasificación al Reducido de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro vuelve a poner en marcha su preparación. El plantel dirigido por su cuerpo técnico retoma los trabajos con un objetivo claro: llegar de la mejor manera al compromiso de octavos de final frente a Ferro Carril Oeste.

La pausa en el calendario, producto de la reprogramación de la competencia por la visita del papa León XIV, le dio al conjunto salteño algunos días para recuperar energías y comenzar a planificar un desafío que será determinante en sus aspiraciones de seguir avanzando en el campeonato.

El encuentro se disputará en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, en el barrio porteño de Caballito, y tiene como fechas tentativas el sábado 14 o el domingo 15 de noviembre. Ferro será local y contará con ventaja deportiva, por lo que Gimnasia y Tiro tendrá una exigente misión fuera de Salta.

Con la clasificación asegurada y el objetivo de seguir haciendo historia en la categoría, el Albo inicia una nueva etapa de preparación. Serán días importantes para ajustar cuestiones futbolísticas, recuperar jugadores y llegar en óptimas condiciones a una instancia en la que no hay margen para relajarse.

El sueño de Gimnasia y Tiro continúa y tendrá una nueva prueba en Buenos Aires, ante un histórico del fútbol argentino.