Rafael Nadal se suma a la Junta Directiva de Florentino Pérez en el Real Madrid

Florentino Pérez, actual mandamás de la entidad española, lo suma a la Junta Directiva. El ganador de 22 Grand Slam es socio de honor del "Merengue" y su nombre comienza a generar repercusiones en la entidad blanca y como directivo a futuro, aunque la decisión final la tendrá la Asamblea General, que votará si está a favor o en contra de su inclusión.

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva", se encuadra el comunicado oficial del Real.

En consonancia, no dio lugar al rol que terminará ocupando "Rafa" dentro de la dirigencia: "Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club".

El mensaje de agradecimiento de Nadal para con Florentino Pérez

Conocida la noticia, el tenista más laureado de España, utilizó sus redes sociales para agradecer la oportunidad, también, sin dar detalles de su posible futura misión en el club. "Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", cerró.