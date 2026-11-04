El blooper de Balerdi opacó el gol de Soulé

Una noche que parecía ideal para la Roma terminó convirtiéndose en una pesadilla en el mítico Old Trafford. El equipo italiano cayó 3-2 ante Manchester United, luego de haber conseguido una ventaja de dos goles, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

La jornada había comenzado de la mejor manera para los argentinos. Matías Soulé, recientemente convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo con una definición de zurda dentro del área. Poco después, la Roma amplió la diferencia y se fue al descanso con un contundente 2-0.

Sin embargo, el complemento cambió por completo la historia. Bruno Fernandes descontó desde el punto penal y, cuando el conjunto italiano todavía parecía tener controlada la situación, apareció el error que marcó la noche.

Leonardo Balerdi falló en su intento de despejar un centro de Bruno Fernandes y Matheus Cunha aprovechó la equivocación para establecer el 2-2. Apenas tres minutos después, el brasileño volvió a aparecer y marcó el tercer tanto para completar la remontada inglesa.

El defensor argentino quedó señalado por una intervención fallida que terminó siendo determinante en el resultado. Como si fuera poco, Cunha terminó expulsado en tiempo de descuento por una infracción sobre el propio Balerdi.

Más argentinos en una noche de Champions

La presencia albiceleste también tuvo a Lisandro Martínez, quien ingresó en el tramo final para Manchester United, mientras que Santiago Castro entró en el segundo tiempo para la Roma. Nahuel Molina permaneció en el banco de suplentes y Paulo Dybala no estuvo disponible por lesión.

Así, el gol de Soulé, que había significado una gran noticia para el fútbol argentino, terminó opacado por el error de Balerdi y una remontada inolvidable del Manchester United en su casa.

Otros resultados destacados de la jornada: