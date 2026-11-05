Sumbay busca otro mandato en La Caldera y mantiene abierto el armado con Daniel Moreno

Diego Sumbay confirmó que buscará continuar al frente de la Municipalidad de La Caldera, aunque se manifestó a favor de limitar la permanencia de los dirigentes en cargos públicos. El intendente, que transita su segundo mandato, sostuvo en Día de Miércoles, que todavía tiene proyectos pendientes y defendió el recambio generacional.

“Nosotros tenemos pensado seguir trabajando en el municipio porque tenemos un proyecto”, sostuvo.

“No debe ser más de tres mandatos”

Durante la entrevista, Sumbay se pronunció a favor de la renovación de dirigentes y consideró que debe existir un límite a la permanencia en los cargos públicos.

“Yo soy partidario de que no debe ser más de tres mandatos”, afirmó.

También cuestionó la falta de planificación a largo plazo en algunos municipios, donde cada gestión comienza sin una continuidad clara respecto de las obras proyectadas anteriormente.

El intendente planteó que los gobiernos locales deberían contar con planes de desarrollo de cinco o diez años que puedan sostenerse más allá de los cambios de autoridades.

“Yo no quiero ser eterno”, expresó, y aseguró que le gustaría que las nuevas generaciones tengan oportunidades de acceder a cargos de conducción.

El armado político para las próximas elecciones

Sumbay recordó que llegó a la intendencia en 2019 mediante el Movimiento Comunitario Pluricultural, una agrupación política municipal.

Además, señaló que mantiene diálogo con el senador Daniel Moreno, con quien trabaja en proyectos para el departamento.

Sobre las candidaturas en Vaqueros y para la representación legislativa departamental, aclaró que todavía no hay definiciones.

El intendente insistió en que la prioridad será conformar un espacio que permita continuar las obras y fortalecer el desarrollo de La Caldera.