Milei esquiva la apertura de la Cumbre Iberoamericana y prioriza su cónclave con Abascal

El presidente Javier Milei protagonizó una nueva polémica diplomática en su regreso a España tras ausentarse de la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana, un faltazo que lo dejó al margen de la recepción oficial y de la tradicional foto de familia encabezada por el rey Felipe VI y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez.

Aunque el mandatario argentino había arribado a territorio español con el tiempo reglamentario para participar, su deliberada decisión de eludir el evento ratificó la profunda fractura con la administración socialista, un vínculo agrietado por los recurrentes insultos públicos y los cruces ideológicos que marcaron sus visitas anteriores al país europeo.

Con una agenda oficial reducida al mínimo indispensable en el plano institucional, el libertario reservó sus mayores atenciones políticas para un encuentro bilateral con Santiago Abascal, líder de la fuerza de extrema derecha Vox, consolidando su estrategia de alineamiento exclusivo con los sectores opositores al "socialismo" gobernante.

Cancillería aguardaba infructuosamente un encuentro protocolar con la Corona que quedó descartado por las exigencias diplomáticas de incluir al Ejecutivo local, por lo que la participación de Milei se limitará estrictamente al plenario de mandatarios de la región y a una reunión posterior con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en medio de un clima de persistente fricción bilateral.

(Con información de Perfil)