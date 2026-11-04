El ataque transfóbico en BsAs cruzó el debate en el Concejo Deliberante salteño

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino los ediles repudiaron el ataque transfóbico sucedido en Buenos Aires pocos días atrás.

“Quieren instalar que todo lo que sucede es por culpa de LLA por supuestos discursos de odio”, aseguró la concejal libertaria Agustina Álvarez al momento de expresarse, advirtiendo que repudiaba el ataque en bosques de Palermo.

En tanto, citó casos de violencia contra personas trans antes de la asunción de Milei y señaló que, según su parecer, el problema es que la Justicia es lenta y no avanza para encontrar a los culpables de estos hechos.

“Defender la libertad implica defender los derechos de las personas de vivir como tenga ganas. Que el peso de la ley caiga como corresponde porque el que las hace las paga”, finalizó.

Por su parte, el concejal José García dijo respectar a su par Álvarez, aunque no así a su actual ideología.

“Para esta gente la cuestión es binaria, es hombre o mujer y todo lo que se despegue no debe existir”, indicó el edil, advirtiendo además que “no se pueden adjudicar culpas directas”, sin embargo, apuntó que hay una construcción de colocar a la comunidad trans en lugares de total vulnerabilidad.

Así las cosas, García resaltó que ningún funcionario libertario ni el propio presidente se han pronunciado ni repudiado lo sucedido.

“Cuando el mensaje es de odio pretende destruir lo que se construyó. Esperemos que se haga justicia”, concluyó.