La Ley de Discapacidad consiguió dictamen y se encamina a ser debatida en el Senado

El Senado dio un nuevo paso hacia la aprobación de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, luego de que el proyecto obtuviera dictamen este miércoles en un plenario de comisiones. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y el oficialismo buscará convertirla en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre.

El tratamiento se realizó en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista.

La propuesta busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento para las personas con discapacidad. También incorpora mecanismos de fiscalización y un cronograma para regularizar las deudas que mantiene el sistema con los prestadores.

Uno de los puntos centrales del proyecto ratifica que las Pensiones No Contributivas por Discapacidad serán compatibles con el empleo formal. Además, permite percibirlas junto con otros beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

La iniciativa también garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, con las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento. En materia de financiamiento, contempla la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.

Otro de los cambios establece que, ante una eventual suspensión de beneficios, las personas afectadas deberán recibir una notificación formal y contarán con un plazo de 60 días para presentar su descargo. Una vez cumplido ese período, la autoridad competente tendrá que revisar cada caso.

Durante el debate, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el acuerdo alcanzado entre distintos sectores políticos y defendió la incorporación de mayores controles para prevenir irregularidades en las prestaciones.

También remarcó la responsabilidad del Consejo Federal de Discapacidad, las provincias y los municipios en el seguimiento del sistema. El proyecto establece, además, que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación de ese organismo en el diseño de futuras políticas públicas.

Sin embargo, el avance no estuvo exento de cuestionamientos. La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, objetó que la propuesta no haya sido discutida previamente con organismos y organizaciones vinculadas con la discapacidad.

Con el dictamen obtenido, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, donde el oficialismo buscará conseguir la aprobación definitiva el próximo 19 de noviembre.