Salta Independiente abre la puerta a una alianza con la UCR y el PRS

El dirigente de Salta Independiente, Juan Martín Biella, reconoció que su espacio político no fue convocado por el gobernador Gustavo Sáenz para discutir un nuevo armado electoral y dejó abierta la posibilidad de construir alianzas con otros sectores políticos de cara a las elecciones de 2027.

En Día de Miércoles, por Aries, Biella explicó que el acuerdo que permitió la llegada de Bernardo Biella a la Cámara de Diputados de la Nación respondió a una estrategia electoral puntual, pero que actualmente no existe una convocatoria para continuar trabajando dentro del mismo frente.

“A nosotros, hoy día, no nos convocó”, afirmó al referirse al oficialismo provincial.

Nuevas alianzas y diferencias con el oficialismo

Biella sostuvo que Salta Independiente mantiene su autonomía política y que, ante la falta de una convocatoria del saencismo, buscará acercamientos con otras fuerzas.

“Si yo no soy convocado, obviamente me voy a juntar con gente con la que ya he trabajado en algún momento, el PRS, el radicalismo y otros partidos más chicos”, señaló.

También reveló que no estaba de acuerdo con la incorporación de Bernardo Biella al frente oficialista en la elección anterior, aunque finalmente acompañó esa decisión.

“Yo me opuse a que forme parte de ese frente específicamente, porque nosotros teníamos nuestro propio proyecto”, recordó.

Sin embargo, aclaró que las diferencias electorales no impiden acompañar iniciativas del Gobierno provincial. Incluso cuestionó que sus legisladores no hayan sido consultados en decisiones importantes, como las vinculadas con la toma de deuda.

La candidatura de Sáenz podría terminar en la Justicia

Consultado sobre la posibilidad de que Gustavo Sáenz busque un nuevo mandato, Biella consideró que una eventual candidatura podría enfrentar cuestionamientos judiciales.

“Seguramente, no me cabe duda de que la gente de Fuerza Patria y la gente de los libertarios presenten alguna cuestión a la Corte”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó las exigencias electorales para los partidos políticos y advirtió que la obligación de contar con 15 distritos representa una dificultad para las fuerzas más pequeñas.

En ese sentido, anticipó que esa exigencia también podría terminar judicializada. Respecto de la fecha de las elecciones provinciales, consideró conveniente realizarlas junto con las nacionales, para evitar que Salta atraviese buena parte del año en campaña.

“En algún momento hay que gobernar”, expresó.

Comercios que cierran y preocupación por la economía

Más allá de la discusión política, Biella trazó un diagnóstico preocupante sobre la situación económica provincial y advirtió que numerosos pequeños comercios están cerrando, mientras crecen las dificultades para alquilar locales.

Cuestionó las medidas de ARCA sobre las deudas impositivas de las pymes y destacó las gestiones realizadas junto al gobernador Sáenz para buscar una solución ante el Gobierno nacional.

Sin embargo, consideró insuficiente el plazo de seis meses mencionado durante la entrevista para regularizar las obligaciones fiscales. “Yo hubiera dado 18 meses por lo menos, porque todavía no vemos la luz al final del túnel”, afirmó.

También advirtió que la caída del consumo afecta al mercado inmobiliario y recomendó a propietarios e inquilinos acordar valores de alquiler sostenibles.

Biella insistió en que la falta de reactivación económica está golpeando especialmente a los pequeños negocios y sostuvo que la situación requiere medidas que impulsen el consumo y la inversión.