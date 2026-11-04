Bullrich respalda el rumbo económico, pero exige alivio para la industria y las pymes

Durante un encuentro estratégico con autoridades y productores de Coninagro, donde escuchó de primera mano las demandas por financiamiento, infraestructura y la situación de las economías regionales, la legisladora envió una señal clara al empresariado al asegurar que su objetivo es lograr que toda la estructura productiva logre cruzar la orilla de la recuperación.

El posicionamiento de la senadora busca consolidar un espacio propio de interlocución con el sector privado y productivo, combinando el respaldo incondicional al eje central del programa de gobierno con una agenda activa que contempla las dificultades de la industria, la construcción y las pymes.

Tras destacar los recientes anuncios de alivio financiero impulsados por el Ministerio de Economía, Bullrich insistió en que la estabilización de cuentas debe traducirse de forma urgente en herramientas de crédito para el capital de trabajo y en una perspectiva de crecimiento progresivo que permita a las empresas escalar su tamaño.

De este modo, en plena sintonía con los reclamos recogidos previamente en foros empresarios como el Coloquio de IDEA, la referente oficialista busca transformar las demandas del campo y la producción en iniciativas legislativas concretas dentro de la Cámara alta.

(Con información de Cronista)