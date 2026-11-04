$Libra: Casación analizará la incorporación de los inversores como querellantes

La controvertida causa judicial podría reabrir el debate sobre la participación de los damnificados en el expediente. Con los votos favorables de los magistrados Alejandro W. Slokar y Angela E. Ledesma —y la disidencia de su colega Guillermo J. Yacobucci—, el máximo tribunal penal del país admitió los planteos de cinco ciudadanos argentinos y dos bielorrusos que buscaban constituirse como parte querellante tras haber sido inicialmente marginados de la investigación por el fiscal Eduardo Taiano.

Esta decisión procesal llega en un momento de alta sensibilidad institucional, marcado por la polémica generada en torno al cierre de la pesquisa y la posterior absolución de los once imputados que figuraban en la mira de la justicia.

Al habilitar la revisión de estos recursos en queja, la Cámara abre la puerta para que los afectados recuperen un rol activo dentro del proceso judicial, un factor clave para apelar resoluciones previas e impulsar nuevas medidas de prueba.

El avance de este análisis en Casación redibuja el escenario jurídico de la causa Libra, devolviendo a los inversores la expectativa de ser escuchados formalmente en los tribunales federales.

(Con información de Clarín)