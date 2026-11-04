Autorizan derribar aeronaves hostiles durante la visita del Papa

El Gobierno nacional autorizó el uso de la fuerza para derribar aeronaves de origen externo declaradas hostiles durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida forma parte del operativo de seguridad que se desplegará en Buenos Aires y Córdoba.

La decisión quedó establecida en el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que amplía las Reglas de Protección Aeroespacial aprobadas en 2016 para las zonas de operaciones restringidas TMA BAIRES y TMA CBA.

Según la norma, una aeronave podrá ser considerada hostil cuando represente un ataque armado o una amenaza inminente contra la vida de las personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

El derribo será considerado un último recurso y solo podrá ejecutarse después de agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje. Además, deberá contar con la aprobación expresa del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El Ejecutivo justificó esta disposición al señalar que, ante una posible amenaza aérea, las decisiones podrían tener que tomarse “en lapsos que pueden reducirse a escasos minutos”. Por ese motivo, Javier Milei delegó temporalmente en el ministro de Defensa la facultad de autorizar el uso de la fuerza.

En el caso de las aeronaves civiles, el decreto establece condiciones más estrictas: solo se podrá recurrir a las armas frente a un ataque o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda neutralizarse de otra manera.

La medida también contempla restricciones al tránsito aéreo. Según la gravedad de la situación, las autoridades militares podrán ordenar la interceptación de aeronaves, exigir aterrizajes e incluso despejar el espacio aéreo de vuelos civiles.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá coordinar estas restricciones con el Comando Conjunto Aeroespacial. El decreto aclara que las disposiciones se aplicarán exclusivamente a amenazas de origen externo y durante el período establecido.