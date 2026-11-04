Ochenta intendentes exigen fondos para el transporte y evalúan ir a la Corte Suprema

Encabezados por referentes como el cordobés Daniel Passerini, los jefes comunales cuestionaron con dureza la discriminación presupuestaria en favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtieron que no descartan acudir a la Corte Suprema de Justicia para denunciar el incumplimiento nacional en la distribución de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

La masiva cumbre en la comisión de Asuntos Municipales sirvió también para canalizar el profundo malestar de los gobiernos locales frente al drástico recorte del emblemático programa Remediar —cuya cobertura se redujo de más de un centenar de medicamentos a solo media docena destinada a patologías cardiovasculares—, una decisión oficial que, según advirtieron mandatarios como Pablo Javkin y Rossana Chahla, trasladará un costo millonario e insostenible a las arcas municipales y provinciales.

Con el respaldo de intendentes de diversas fuerzas políticas hartos de absorber el impacto financiero de las retenciones y la asimetría tarifaria, el municipalismo argentino consolidó un frente común para frenar el ajuste centralista y reclamar la restitución de los recursos coparticipables que por ley corresponden al interior productivo.

(Con información de Ámbito)