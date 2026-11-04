El Gobierno minimiza el traspié de Trump y apuesta a sostener la alianza

Con una oposición demócrata consolidada y la caída de figuras clave del armado trumpista, el oficialismo libertario debió digerir un panorama adverso para su principal aliado internacional. A pesar de este escenario pesimista y del repliegue de las declaraciones públicas, desde el entorno presidencial confían en que la relación bilateral se mantendrá intacta y que Washington continuará brindando respaldo financiero en caso de que la administración de Javier Milei lo requiera de cara al tramo decisivo hacia la reelección en 2027.

La estrategia diplomática de la Casa Rosada, caracterizada por apostar de manera excluyente por figuras de la derecha global como Donald Trump en Estados Unidos, Benjamín Netanyahu en Israel o Vox en España, vuelve a quedar bajo la lupa tras los recientes reveses en el tablero internacional.

Mientras referentes digitales del espacio minimizan los números del Congreso estadounidense y recuerdan antecedentes de asistencia financiera directa sin aval parlamentario —como el rescate a México en los noventa—, el Gobierno reconoce que el nuevo equilibrio político exigirá un período de reacomodamiento.

Con una agenda exterior que evita los puentes con los sectores demócratas, la administración libertaria apuesta a que las necesidades geopolíticas comunes de Washington y la Casa Rosada sigan pesando más que la nueva correlación de fuerzas en el Capitolio.

(Con información de La Nación)