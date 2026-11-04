El Mercado San Miguel reabriría entre enero y febrero con hasta 140 puesteros

La reconstrucción del Mercado San Miguel avanza hacia la finalización de su primera etapa. El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, confirmó que los trabajos alcanzaron un 85% de ejecución y estimó que la reapertura parcial podría concretarse entre enero y febrero de 2027.

Tras recorrer el edificio junto al intendente Emiliano Durand, el funcionario explicó que la primera etapa comprende el sector de acceso ubicado en la esquina de Urquiza e Ituzaingó, donde restan detalles vinculados con las instalaciones y la conectividad.

“Calculamos que entre enero y febrero del año que viene”, señaló sobre la fecha prevista para la inauguración.

Entre 120 y 140 puesteros regresarán al mercado

Chalabe explicó que la reapertura será progresiva, ya que la reconstrucción contempla distintas etapas. En principio, entre 120 y 140 comerciantes podrán regresar al Mercado San Miguel, una cantidad que representa aproximadamente entre el 35% y el 40% de los puestos previstos para el edificio terminado.

Actualmente, los vendedores continúan trabajando en los anexos habilitados sobre calle Ituzaingó y en 20 de Febrero y Caseros, luego del incendio que afectó al histórico mercado.

El funcionario sostuvo que la intención es mantener una cantidad similar de puesteros a la que funcionaba anteriormente, pero con una distribución más ordenada y mayores condiciones de seguridad.

Ascensores, patios gastronómicos y nuevos espacios

La reconstrucción incorporará importantes cambios en la infraestructura del Mercado San Miguel, entre ellos ascensores, escaleras, iluminación natural, conectividad a internet y medidores individuales para los puestos.

También se sumará un primer piso sobre calle Urquiza, que contará con espacios accesibles para personas con movilidad reducida.

El proyecto contempla además tres patios gastronómicos y un sector destinado a espectáculos, con el objetivo de ampliar las actividades comerciales y culturales del edificio.

Renovarán las calles y veredas de acceso

Chalabe anunció que la Municipalidad también realizará una recuperación integral de los accesos al mercado.

Los trabajos incluirán mejoras en la calzada, las veredas y la iluminación de las calles Urquiza e Ituzaingó, para acompañar la reapertura del edificio.

“Queremos que cuando se acerque el salteño al Mercado San Miguel, entre en un lugar absolutamente cambiado y transformado”, expresó.