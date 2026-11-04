Salta registra 112 muertes viales en 2026: más de la mitad fueron motociclistas

La siniestralidad vial continúa dejando cifras preocupantes en Salta. Según datos difundidos por la organización PAVICEI, 112 personas perdieron la vida en siniestros viales en la provincia durante 2026, de las cuales 62 circulaban en motocicleta.

En el marco de una jornada de concientización vial, Sonia, referente de la organización que reúne a familiares de víctimas, advirtió que la situación requiere un cambio urgente en las conductas de quienes transitan por calles y rutas.

“Cada 48 horas está falleciendo una persona por un siniestro vial”, lamentó, al insistir en que muchas de las víctimas son jóvenes.

Las motos, protagonistas de las estadísticas fatales

La referente explicó que la jornada estuvo especialmente dedicada a visibilizar los riesgos asociados a la circulación en motocicleta.

De acuerdo con las cifras que compartió, 62 de las 112 víctimas fatales registradas en la provincia se trasladaban en moto, lo que representa más de la mitad del total.

Sonia insistió en la importancia de utilizar correctamente el casco, respetar las señales de tránsito, mantener las luces en condiciones y no conducir después de consumir alcohol.

“No puede ser que vos veas un control y estés sin el casco y te esquives del control”, cuestionó.

“Nuestro dolor nos hace salir para que al otro no le pase”

Desde PAVICEI remarcaron que las campañas de concientización son sostenidas por familiares que transformaron sus experiencias personales en un trabajo voluntario de prevención.

Sonia contó que, después del siniestro vial que sufrió su marido, su familia modificó sus hábitos de circulación.

“Desde que le pasó esto a mi marido, nadie usó moto en la casa, nadie”, relató.

La referente aseguró que su compromiso busca evitar que otras familias atraviesen situaciones similares. “Nuestro dolor es el que nos hace salir para que al prójimo no le pase”, expresó.

Finalmente, pidió a la sociedad asumir una mayor responsabilidad individual y colectiva para reducir la cantidad de muertes en las calles y rutas salteñas.