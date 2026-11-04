Salta busca dejar de “improvisar” ante las adicciones: aprueban una guía y preparan nuevos protocolos

La coordinadora de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos de Salta, Alba Quintar, confirmó que el Gobierno provincial aprobó una guía para ordenar la intervención de los distintos organismos ante situaciones vinculadas con las adicciones.

En N&N, por Aries, la funcionaria explicó que el documento fue elaborado con participación de diferentes ministerios y establece que cada área deberá incorporar sus propios protocolos de actuación.

“Vamos a dejar de actuar a ciegas, vamos a dejar de improvisar”, aseguró Quintar, al referirse a la necesidad de contar con criterios comunes para intervenir ante situaciones de consumo problemático.

Nuevos protocolos para las escuelas

Quintar adelantó que ya cuentan con un borrador para actualizar la guía de abordaje de consumos problemáticos en los establecimientos educativos.

Según explicó, el trabajo se desarrolla mediante mesas interministeriales en las que participan Educación, Seguridad y otros organismos vinculados con la problemática.

La intención es establecer procedimientos que orienten la intervención de las instituciones educativas cuando se presenten situaciones relacionadas con el consumo de sustancias.

Preparan tratamientos dentro de las cárceles

La funcionaria también confirmó que están trabajando con el sistema penitenciario en programas de tratamiento para personas privadas de la libertad que atraviesan consumos problemáticos.

Además, señaló que mantienen reuniones con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal para coordinar criterios de actuación.

Una guía provincial para terminar con la improvisación

La coordinadora explicó que la guía general fue elaborada en marzo, atravesó un proceso de revisión por los distintos ministerios y finalmente obtuvo su aprobación mediante una resolución.

El documento establece principios comunes y dispone que cada ministerio incorpore protocolos específicos, con el objetivo de evitar respuestas aisladas ante una problemática que involucra a diferentes áreas del Estado.

Quintar también anticipó que el 16 de noviembre presentarán un mapa de los recursos asistenciales disponibles en Salta y un manual de buenas prácticas para la comunicación sobre consumos problemáticos.

La funcionaria sostuvo que estas herramientas buscan ordenar las intervenciones y facilitar que las instituciones trabajen bajo criterios compartidos.